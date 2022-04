Como cada época del año, esta temporada también tiene su propio color. Si lo llevamos, podremos decir que iremos instantáneamente a la moda. Sin embargo, como todo, es necesario que sepas hacerlo de manera adecuada. Así que aquí te mostramos cómo combinar este color correctamente. ¿Puedes adivinar de qué color estamos hablando? Descubre ahora cuál es el color más adecuado para esta primavera y también, cómo llevarlo.

Color definitivo de la primavera

Dependiendo de cada persona, habrá quienes estén más atentos a ciertas tendencias de la moda. Cada temporada, cada año, hasta los más desatentos habrán notado que hay colores que se llevan más que otros. Son los llamados colores de moda, los que marcan tendencia. Esta primavera no es la excepción y también tenemos una opción de color que al margen de quedarnos bien es quizás el que más vas a llevar los próximos meses, incluyendo también el verano. ¿Lo has adivinado? Los más atentos o las más atentas ya se habrán dado cuenta: el color de la primavera es sin duda el blanco. ¿Cómo llevarlo mejor y qué prendas tener en este color? Puedes seguir estos pequeños consejos que ahora te ofrecemos.

La primera prenda que no podemos dejar de tener de este color es el crop top. Es en sí misma es una prenda muy sencilla y por tanto extremadamente versátil. Puede volverse muy elegante cuando se usa con una chaqueta, o casual con jeans y un par de tenis. En color blanco suma mucho estilo a cualquier look ya que no deja de ser un top corto que además hará resaltar más tu piel morena en cuanto empieces a ir a la playa.

La otra prenda infaltable que ya es un gran clásico en sí misma es la camisa blanca. La camiseta blanca es un must, imposible de pasar por alto. Elige algún modelo oversize para combinar con jeans mom rotos, para un look rockero y transgresor.

Para un toque de diva sesentera, tampoco faltan los complementos. Una clara apuesta pueden ser las gafas de montura blanca, elígelas alargadas hacia arriba, con ese toque de diva en diseño capri como si este fuera un verano a la antigua.

En definitiva, en Primavera para estar a la moda, el blanco siempre es absolutamente inevitable, de modo que elígelo en cualquier look que te pongas. A lo mencionado, también le podemos sumar un blazer blanco o un vestido midi que pueden ser todo un acierto.