Si has roto con tu pareja recientemente o estás viviendo un momento complicado en tu relación, quizás ya te suene el nombre de Alicia Collado. Se trata de la líder del equipo de amarres de amor en España, que a lo largo de sus muchos años de experiencia ha ayudado a muchas personas a atraer el amor hasta sus vidas.

En los últimos años, se está produciendo un crecimiento importante de todo lo relacionado con el tarot y la videncia. La existencia de redes sociales y la expansión de Internet nos está dando acceso a mucha información a la que antes difícilmente podíamos acceder.

Es por eso que cada vez más se conoce el nombre de algunos profesionales que podrían considerarse unas ‘celebrities’ dentro del sector. Es el caso del equipo de videntes de Collado, uno de los más reputados de España y Latinoamérica. Este grupo de expertos lleva muchos años liderando el sector de los amarres de amor y endulzamientos. Además, Collado pelea contra la estafa dentro del sector.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con parte de este equipo y nos han hablado con total sinceridad sobre todos los aspectos ‘ocultos’ de este sector.

Alicia Collado forma parte del equipo líder en amarres de amor

Si hay un nombre asociado a los amarres de amor, ese es el de Collado. Este equipo de expertos cuenta con muchísimos años de experiencia a sus espaldas, en los que han conseguido labrarse una buena reputación en el sector. No dejan de formarse y mejorar sus métodos para llevar a cabo sus conjuros de amor y endulzamientos y tratar de esta manera de ofrecer siempre los amarres de amor más efectivos a sus clientes.

¿Amarre de amor qué es? ¿Cuántos tipos existen?

Los amarres de amor son hechizos y rituales que intentan unir a dos personas a través de un sentimiento que aún los une. Puede darse el caso de que estas dos personas ya no estén juntas y que su relación se haya roto hace mucho tiempo o de manera reciente. También puede darse el caso de que la relación no se haya roto del todo, pero exista un distanciamiento entre ambas partes. Entonces se hace un hechizo de amor para intentar unir de nuevo a ambas partes.

En cuanto a los diferentes tipos de amarres de amor que existen, tenemos que decir que existe uno para cada problema de pareja. Como las personas, cada pareja es un mundo y un caso no es igual a otro. Para cada enfermedad hay un tratamiento específico, ¿verdad? Pues con los conjuros de amor y endulzamientos ocurre lo mismo. Aunque todos ellos tienen el mismo fin, que es intentar unir a dos personas entre las que existen sentimientos amorosos, unos podrían ser más efectivos en unos casos que en otros.

Un hechizo de amor no es sencillo, ¿qué es necesario para llevarlo a cabo?

Para hacer un hechizo de amor lo más importante es contar con los conocimientos necesarios para ello, además de una buena dosis de experiencia. Por parte del ritualista que realice dicho conjuro de amor es importante que sepa no solo qué elementos utilizar, sino también las oraciones a pronunciar. Y, sobre todo, cómo pronunciarlas. Que un amarramiento pudiera llegar a ser efectivo también depende mucho de esto.

“Por parte de la persona que solicita el amarre de amor son necesarias varias cosas. La primera de ellas, que exista un sentimiento de amor real entre ésta y la persona amarrada. Solo si existe este sentimiento el ritual podría llegar a ser efectivo, ya que se nutre de la energía que desprende para poder funcionar. Por otro lado, una vez que se ha comenzado con el ritual, es importante que la persona que lo ha solicitado se mantenga positiva y no pierda la esperanza. Habéis oído eso de ‘lo positivo atrae lo positivo’, ¿verdad? Pues en estos casos es así.

Collado, además, tiene opiniones brutales de sus amarres de amor

A lo largo de sus muchos años de experiencia, el equipo de videntes de Alicia Collado ha ayudado a muchas personas a atraer el amor hasta sus vidas. Por ello, Alicia Collado tiene opiniones brutales en foros de amarres de amor. Este grupo de expertos se ha ganado el respeto y la admiración de sus clientes y otros profesionales gracias a su buen hacer, lo que los ha llevado a ser líderes del sector.

Usted tiene las mejores opiniones, ¿a qué se debe?

Creemos que se debe a nuestro trato con el cliente. Dejemos a un lado, por el momento, la efectividad de nuestros amarres de amor. Aquí lo fundamental son las personas, por eso intentamos siempre que sean el centro de nuestro servicio. Intentamos ser siempre lo más sinceros y honestos y la empatía es uno de nuestros pilares fundamentales. Tratamos a nuestros clientes como nos gustaría que nos trataran a nosotros de estar en su situación.

Eso es lo que más destacan nuestros clientes en sus comentarios en foros de amarres de amor. Incluso hay comentarios de personas cuyos casos no hemos aceptado y destacan nuestra sinceridad. Antes de comenzar con uno de nuestros conjuros de amor y endulzamientos, siempre analizamos el caso en cuestión a través de una tirada a las cartas del tarot. Si vemos que tiene posibilidades de éxito, seguimos adelante. Si no, se lo decimos claramente al cliente: no queremos hacerle perder su tiempo ni su dinero.

¿Cómo ha conseguido su equipo esta buena reputación de la que goza actualmente?

Pues, de nuevo, creemos que es gracias a esto: ser sinceros 100% con nuestros clientes. En el sector de la videncia y los amarres de amor existe mucho intrusismo y gente que quiere ganar dinero a toda costa. Es por ello que aceptan cualquier caso, aunque éste no tenga ninguna posibilidad de llegar a buen puerto. Nosotros, en cambio, no.

“Hay que tener siempre presente que estamos trabajando con personas, con sus sentimientos y sus anhelos. Por eso es importante ser muy sinceros, aunque al principio duela. No podemos tener a una persona durante semanas confiando en que uno de estos rituales le va a devolver a la persona que ama cuando en realidad no es posible, ya que no existe compatibilidad.

Nosotros, tras el análisis, se lo decimos claramente si los arcanos demuestran que no hay compatibilidad.

Además, consideramos esta práctica una forma de estafa. Al final, lo haces por ganar dinero. En Alicia Collado luchamos contra la estafa y esta es una de sus formas. Creemos que también por este motivo, por pelear constantemente por erradicar esta lacra de nuestro sector, hemos conseguido labrarnos la buena reputación de la que gozamos actualmente.

Collado, referente contra la estafa en la videncia

El sector de la videncia es uno de los más duramente golpeados por la lacra de farsantes y estafadores. El equipo de Collado pelea contra la estafa en su día a día y lucha por erradicarla, evitando así más sufrimiento a quienes deciden confiar en la videncia para tratar de encontrar una solución a sus problemas.

La lucha de Alicia Collado contra la estafa es legendaria, ¿qué la motiva?

Nuestra principal motivación es ayudar a los demás. Ya sea a través de nuestros amarres de amor o tratando de evitar que caigan en manos de farsantes que pueden causarle mucho daño. Hay que tener en cuenta que este tipo de prácticas no sólo provocan un perjuicio a nivel económico, también dejan huella en la autoestima.

La mayoría de personas que acuden a nosotros para que les ayudemos después de haber caído en las garras de un estafador, los hacen destrozadas a nivel de confianza en sí mismos y en los demás. Cuesta mucho que vuelvan a creer, y esto es lo que queremos evitar.

Además, la estafa también provoca un daño en todos los auténticos profesionales del sector. En Alicia Collado luchar contra la estafa también es luchar por protegernos a los verdaderos expertos del sector. Creemos que tenemos muchas cosas buenas que aportar, y no vamos a dejar que unos cuantos farsantes nos priven de la oportunidad de hacerlo.

¿Cómo puede identificarse a un estafador?

La primera señal de que se está ante un estafador es que promete resultados increíbles en muy poco tiempo. Ese suele ser el gancho más común para atraer a quienes confían en ellos hasta sus redes. En este sentido, es importante recordar que un amarre de amor lleva su tiempo, tanto de preparación como de actuación. Por lo tanto, si un falso vidente te asegura que vas a recuperar a tu ex en tan solo unas horas, tienes que saber que es falso y probablemente estés ante un intento de estafa.

Otro de los indicadores es que sus opiniones son muy malas o apenas tienen. Además, su página web (en caso de que la tenga) es muy reciente. Nosotros siempre recomendamos revisar las opiniones de ese supuesto vidente, sus resultados y mirar cómo de antigua es su web. Si las opiniones son malas y la web reciente, quizás estemos ante otro caso de estafa.

El equipo de Alicia Collado te está esperando a través de su web oficial

Si tu relación no atraviesa por su mejor momento o acaba de terminar y quieres intentar recuperar a tu ex, el equipo de Alicia Collado podría serte de mucha ayuda. Encontrarás la forma de contactar con ellos a través de su página web oficial. Si quieres pelear por tu amor y no estás dispuesta a rendirte, este equipo peleará a tu lado.