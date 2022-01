Las patatas son un tubérculo muy común y extremadamente versátil. Sin embargo, debido a su concentración de azúcar, se consideran carbohidratos, al igual que la pasta. ¿Cuántas se pueden comer a la semana para una dieta correcta y cuándo se deben evitar?

¿Cuántas patatas puedes comer a la semana?

Comer una patata mediana al día no es un problema, de hecho es un hábito que debe incluirse en una dieta saludable y no aumenta el riesgo cardiometabólico (ni la posibilidad de padecer diabetes, enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular) siempre que la patata se cueza al vapor o se hornee y se prepare sin agregar demasiada sal o grasas saturadas. El consumo de patatas no fritas puede ser una excelente manera de obtener más potasio y fibra que consumir granos refinados, como arroz blanco, pan blanco o pasta.

Recuerda, sin embargo, que son más calóricas que las verduras (100 gramos de papa aportan alrededor de 80 calorías) y dado que estos tubérculos se consideran parte de la categoría de cereales y derivados, se deduce que están pensadas ​​como un sustituto de la pasta o el arroz y no como una guarnición a base de ensalada, espinacas o zanahorias (solo para dar ejemplos).

¿Quién debería evitar las patatas?

Debe evitar las patatas si estás tratando de perder peso. Eso sí, no están prohibidas, pero sí se recomienda un consumo más moderado. Te hacen engordar, especialmente si se fríen o se sirven con aderezos calóricos o grasos. También contienen mucho almidón , un polisacárido formado por diferentes moléculas de glucosa que, unidas entre sí, dan vida a la amilosa (generalmente presente en aproximadamente un 20%) y amilopectina (en el 80% restante). El consejo, por tanto, es reducir su consumo.

Además, las personas con diabetes deben tener mucho cuidado : muchos tipos de patatas tienen un índice glucémico muy alto. Sin embargo, recuerda que para bajar el índice debes dejarlas enfriar y combinarlas con una porción de proteína para hacer un plato balanceado en nutrientes. Finalmente, deben evitarse si estás tomando diuréticos .

Dosis

Las patatas se pueden comer con total tranquilidad un par de veces a la semana , cocinadas de forma sencilla, no de forma adicional, sino como sustituto de otros carbohidratos, con el fin de contener la cantidad total ingerida, es decir, la carga diaria de carbohidratos .

Cómo comer patatas de forma saludable