¿Cuáles son las gafas de sol más resistentes y duraderas para hombres?

Encontrar unas gafas de sol para hombre que combinen estilo, protección y durabilidad puede ser un gran desafío. Para lograrlo, es importante comparar las características, materiales y marcas que garanticen una buena resistencia.

En este artículo compartimos los aspectos clave para elegir las gafas de sol para hombre más adecuadas para asegurar que tengan una larga vida útil.



Revisa los indicadores de calidad

En primer lugar, para que unas gafas de sol sean duraderas debes dar prioridad a las marcas de reconocimiento internacional. Hay algunos certificados que te guiarán en este sentido:

Certificación de conformidad europea : las siglas C E confirman que las gafas cumplen con los requisitos de la legislación europea. Recuerda asegurarte que las siglas C E (conformidad europea) son las correctas y no confundir con las CE que significan “China Export”.

Protección UV : este indicador hace referencia a la protección de rayos ultravioleta. Si especifica UV 400, significa que bloquea el 99-100 % de los rayos UV-A y UV-B.

Nivel de protección : los cristales pueden tener diferentes grados de filtro solar, que van desde el número 0 (muy bajo) hasta el 4 (muy alto).

Certificado de autenticidad de la gafa: si compramos marcas de bajo una marca, deberemos de solicitar que en el momento de la compra nos entreguen el certificado de autenticidad del producto, para asegurarnos que esta gafa se ha fabricado bajo unos estándares de calidad y de la marca.

Otro consejo para que tus gafas de sol duren más tiempo es comprobar si la óptica te da un periodo de garantía o de prueba, o bien si cuenta con un seguro por rotura.

Materiales resistentes

Puede que quieras unas gafas que sobrevivan a cualquier golpe o caída, o que practiques deportes al aire libre. En todo caso, elige materiales de calidad tanto en los vidrios como en las monturas.

Opta por los cristales de policarbonato o de resina CR-39, que destacan por su resistencia. En cambio, para las monturas te puedes decantar por el acero inoxidable, el aluminio o el titanio, así como por el acetato o el nailon. Estas dos últimas son duraderas, flexibles y ligeras.

¿Qué marcas destacan por su durabilidad?

Algunas marcas referentes en estilo y calidad son populares por su resistencia. Por ejemplo, las Ray-Ban ofrecen monturas robustas y lentes polarizadas en dos modelos en particular: Aviator y Wayfarer.

Las gafas deportivas Oakley, con varillas firmes y materiales, están pensadas para el impacto. Su estructura ligera, antideslizante y fuerte está diseñada para situaciones de alto rendimiento.

Por otro lado las monturas de Bolle o Maui Jim son más ligeras y flexibles para adaptarse con comodidad a cada rostro, pero también duraderas.



Si eres deportista y buscas unas gafas de sol para un estilo de vida extremo, prueba con la marca Arnette. Estas gafas están fabricadas con materiales como el nailon, el policarbonato o el acetato. Por ello, son las favoritas de muchos practicantes de surf, skate o snowboard.

Consejos para cuidar tus gafas de sol

Por último, ten en cuenta estos consejos para mantener tus gafas de sol en buenas condiciones durante más tiempo:

Guarda siempre las gafas en su funda .

Límpialas con un paño de microfibra.

Evita dejarlas expuestas al sol o en lugares con altas temperaturas, como dentro del coche.

Acude a tu óptica de confianza para realizar los ajustes necesarios y asegurar una buena sujeción.

En síntesis, si buscas unas gafas de sol para hombre que garanticen una larga vida útil, elige unas de calidad con todos los certificados de garantía necesarios. Opta por materiales duraderos tanto en los vidrios como en las monturas, y prueba con marcas que destacan por su resistencia ante impactos: Ray-Ban, Oakley, Maui Jim, Police o Arnette.