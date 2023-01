¿Las cremas faciales y corporales tienen también fecha de caducidad?

¿Estás seguro de que tu crema favorita está almacenada en el lugar correcto? Prácticamente todo el mundo guarda sus productos de belleza en el baño, pero los cambios bruscos de temperatura y humedad que se generan después de una ducha pueden dañar los principios activos de las cremas faciales o corporales. También presta atención al maquillaje y los productos orgánicos o naturales, porque deben almacenarse con más cuidado. ¿Cómo? Descubramos a continuación cómo identificar la fecha de caducidad de las cremas faciales y corporales y preservar el rendimiento de las formulaciones antienvejecimiento a lo largo del tiempo.

Fecha de caducidad de las cremas

¿Cuántas veces te ha pasado encontrar labiales o cremas faciales dentro de bolsas o maletas dejadas en el fondo de un armario por quién sabe cuánto tiempo y sentirte abrumado por las ganas de probarlas de inmediato? Puede ser tentador, para ahorrar y sobre todo si se trata de una crema que tiempo atrás te encantaba, pero no es el movimiento correcto o recomendado.

A diferencia de los alimentos, en los envases de los dermocosméticos no se hace referencia a la fecha de caducidad, pero sí se indica el PAO ( del inglés Period After Opening o Periodo Posterior a la Apertura ). El PAO es el plazo de tiempo para consumir la crema una vez abierto el envase. El PAO se indica en todos los países de la Unión Europea con el mismo símbolo: un tarro abierto, presente tanto en el envase primario (en contacto directo con el cosmético) como, en su caso, en el envase secundario (el embalaje exterior). En el frasco o junto a él, se muestra la vida útil en meses del producto abierto, escrito en número, seguido de la letra «M».

Cómo conservar correctamente las cremas

Habiendo aclarado el concepto de que la fecha de caducidad de la crema facial sin abrir no existe , es necesario seguir buenos hábitos para la correcta conservación de los productos de belleza. El ABC pasa por el hecho de guardar lascremas faciales y corporales protegidas de la luz y el calor. Para todos aquellos que las tengan en el baño, es recomendable reservarles un espacio específico, como un cajón o una balda cerrada para evitar que los productos entren en contacto con cambios bruscos de temperatura asociados a momentos en el baño o ducha.

Por suerte, y al margen de no olvidar lo mencionado, la dermocosmética de última generación satisface las necesidades de los consumidores más atentos presentando envases airless, donde se reduce al mínimo la posibilidad de contaminación con agentes externos y se protegen los principios activos.

Las fechas en función de la crema

Otro factor importante es el tamaño del frasco: ¿alguna vez te has preguntado por qué los productos para el contorno de ojos y labios nunca tienen capacidades superiores a los 15 o 20 ml? El motivo es que la piel del contorno de los ojos es muy delicada y sensible y el producto debe consumirse más rápidamente para mantener la eficacia de sus principios activos; por ello la fecha de caducidad de las cremas para los contornos está más próxima.

En cambio, la fecha de caducidad de las cremas corporales es más larga gracias al INCI rico en aceites naturales y extractos vegetales como la manteca de karité y el coco, que favorecen una fórmula más estable y duradera.

¿Pasa algo si utilizo una crema caducada?

Evidentemente no se recomienda para nada usar una crema que ya esté caducada, especialmente si sufrimos de una piel sensible y reactiva. Además cualquier crema pasada de fecha será más vulnerable ante la presencia de mohos y bacterias que afectan sus propiedades y resultados y en este sentido puede que aplicarte la crema no te haga nada sino todo lo contrario, y tu piel reaccione.