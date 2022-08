¿La comida orgánica es más sabrosa?

¿La comida orgánica es realmente más sabrosa y nutritiva? Hoy en día son cada vez más, las personas que apuestan por una alimentación orgánica basada en el consumo de alimentos libres de pesticidas, fungicidas o herbicidas, lo que en teoría les infiere un mejor sabor, pero ¿es del todo cierto? La respuesta es menos obvia de lo que uno podría pensar.

¿Es la comida orgánica más sabrosa?

Hay que decir que considerar los mejores y más nutritivos alimentos orgánicos no está mal, pero tampoco es una verdad al 100% que todos ellos tengan un sabor más sabroso debido al hecho de que sean orgánicos. De hecho, hay algunos cosas que es mejor aclarar que también son útiles para comprender mejor la verdadera naturaleza de lo que se está consumiendo.

La comida orgánica puede ser mejor

El «puede ser mejor» no se usa por casualidad, ya que el hecho de que un alimento lo sea o no no está necesariamente ligado a su certificación orgánica . Todo depende de cómo se haya producido. Hay alimentos orgánicos producidos con mimo y atención , al igual que los hay no orgánicos. De igual manera es posible encontrar alimentos BIO que son el resultado de procesos industriales y estandarizados. No existe una regla estricta en cuanto al sabor, pero una buena estrategia para asegurar los alimentos más sabrosos para llevar a la mesa es indagar y conocer su origen, investigando las características del productor. Sólo de este modo podremos sabe si la fruta o verdura orgánica nos va a saber mucho más sabrosa.

Los alimentos orgánicos son más nutritivos

De hecho, los alimentos orgánicos son más nutritivos, pero no de la manera que podrías imaginar. Este es un asunto que concierne principalmente a las frutas y hortalizas que, frente a las producidas a través de la agricultura tradicional, ya no contienen vitaminas ni sales minerales , sino que esconden otras ventajas. De hecho, su secreto son los antioxidantes, y esta es la verdadera razón por la que los alimentos orgánicos son más nutritivos. Estas sustancias se producen en mayor cantidad en ausencia de pesticidas, para defender la planta de ataques externos. El resultado serán frutas y verduras más nutritivas y saludables para el organismo. En cuanto a los productos animales, la cuestión es menos lineal y, también en este caso, más vinculada a los métodos de cultivo que a la simple certificación.

Precisado el «si» y el «cómo» los alimentos ecológicos son más sabrosos y nutritivos, cabe añadir que asociados a este tipo de productos existen otras importantes ventajas en cuanto a la sostenibilidad de los procesos productivos y la reducción de la cantidad de sustancias químicas nocivas potencialmente peligrosas para el organismo Dado esto, elegir aquellos alimentos que son orgánicos sigue siendo una buena idea.