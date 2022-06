Cómo tener un rostro menos cansado: trucos de belleza

A veces la rutina nos lleva a ritmos que resultan agotadores e incluso estresantes. Ritmos que acaban por cansarnos de modo que puede ser muy difícil por lo tanto tener, a pesar de ello, un aspecto descansado. El cansancio, por lo tanto, termina teniendo un gran impacto en nuestra apariencia, quizás quitándonos puntos o provocando que incluso nos veamos mayores o que no nos sintamos con ganas de nada si nuestra apariencia es la de alguien que evidentemente está cansado. Sin embargo, existen varios trucos de belleza que pueden ayudarnos para tener un rostro menos cansado y los revelamos a continuación.

Trucos para un rostro menos cansado

Dado que, cuando estamos cansados, necesariamente debemos parar a descansar, debemos tener muy claro que cansancio no es sólo una cuestión de belleza sino sobre todo de salud, y eso no tiene trucos que aguanten. Si estás cansado entonces, antes de preocuparte por cómo te ves, date un descanso saludable. Sólo así podrás pensar en los efectos más » superficiales » que ha dejado en ti el cansancio. No deberías preocuparte por eso de todos modos. Existen trucos específicos que pueden ayudarte a lucir más descansada.

La importancia de la hidratación

Si quieres tener el rostro descansado después de unos días que ya te han resultado bastante complicados, no te preocupes. Tenemos la solución adecuada para ti : de hecho, las soluciones. Primero, debes pensar en tu piel. Si tu piel es seca, mostrará los signos del cansancio y el paso del tiempo de forma más clara y rápida.

Así que recuerda una base de hidratación diaria . No descuides tu crema de día y la de noche, pero también, las mascarillas nutritivas, ricas en vitaminas, pero que sean además adecuadas al tipo de piel que tienes. Debes aplicarlas una vez por semana. En teoría y con una buena hidratación y cuidado de la piel, ya deberías ver las primeras mejoras desde aquí.

Por otro lado pocas veces se piensa, pero reducir la exposición prolongada a las pantallas, es algo que puede marcar un antes y un después en nuestro aspecto cansado. De hecho al estar frente a una pantalla no sólo forzamos la vista, sino que además provocamos que lentamente, la piel vaya perdiendo brillo natural. Recuerda además protegerte adecuadamente de los rayos solares.

Por último no podemos olvidar que también el maquillaje es nuestro aliado: debemos tener cuidado de elegir la base adecuada para evitar el catastrófico efecto “máscara”. Sin embargo, vamos a extender un velo. No subestimamos la importancia del lápiz labial rojo y el rímel también.