Ceremonia en junio: cómo vestir con las últimas tendencias

¿Te han invitado a participar en un evento o ceremonia en junio y no sabes qué ponerte para ir acertada? Tenemos la solución para ti: sigue esta guía y podrás estar siempre lista e impecable para cualquier posible evento. Realmente es una tarea difícil elegir el vestido adecuado, ya que quizás no lo sepas pero hay una serie de factores que debes tener en cuenta antes de estar segura de la compra.

Vestir de manera acertada en una ceremonia en junio

Por ejemplo, la ubicación, el tipo de evento, el código de vestimenta solicitado por la novia y más.

La temporada de primavera y la de verano, son las temporadas de los eventos, la época del año en la que más fiestas se organizan y, como bien sabes, una invitación no se puede rechazar. Obviamente no tendrás que gastar una fortuna, solo sigue estos pequeños trucos para tomar la decisión correcta y evitar malas impresiones o que sientas que no vas acertada.

Todo lo que necesitas hacer es seguir algunos consejos útiles y tú también puedes lucir el look perfecto para la ocasión. De hecho, las bodas necesitan un dress-code específico y sobre todo seguir unas pequeñas pautas de etiqueta para evitar deslices de estilo . En primer lugar, el primer consejo se refiere al físico: todos los cuerpos son hermosos, pero es importante elegir el vestido adecuado para realzar y realzar tus formas.

Elige el vestido adecuado en función de tu cuerpo

Si tienes un cuerpo en forma de pera, opta por vestidos largos o de línea A que aún permanezcan suaves en la parte inferior del cuerpo, evitando enfatizar las caderas. Si por el contrario tienes un cuerpo con forma de manzana , sí a los vestidos de talle alto que por lo tanto disimulan la parte central del cuerpo. Mientras que para un cuerpo con forma de reloj de arena recomendamos vestidos ajustados como vestidos tubo o vestidos sirena que resaltan las formas y le dan al look un aspecto sensual pero refinado.

Cómo elegir el color adecuado para la ceremonia en junio

Para un evento como una boda evita vestidos demasiado cortos también llamados midi o que no lleguen por debajo de la rodilla, sobre todo si eres alta. Si fuera al revés, se recomiendan prendas holgadas con estampados coloridos y vivos como flores, figuras geométricas o tono sobre tono en colores pastel que recuerden la temporada actual. Además, también hay que tener en cuenta un factor fundamental o cuándo se realizará la ceremonia, si es durante el día o bien entrada la noche.

En ese caso de día, opta por un vestido largo clásico, en caso contrario, por un vestido de fiesta medio-largo si la ceremonia no es informal o un vestido de noche bien estructurado si es una ceremonia de noche.

Por otro lado, evita los sombreros si el evento es por la noche, mientras que en cuanto a los zapatos , usa sandalias enjoyadas que recuerden los diversos accesorio.

Por último, suprime el color blanco, ya que solo la novia puede vestir así, además, evita los colores llamativos, el total look en negro o el rojo. Di sí a los colores suaves como trabajo, rosa rubor, rosa salmón, azul bebé, amarillo canario y más. No olvides además los accesorios adecuados, pero no te excedas con las joyas y mejor si el bolso es pequeño.