Cejas decoloradas: cómo conseguir las cejas tendencia para verano 2022

Las cejas son una parte de nuestro rostro que no se debe subestimar y aunque muchas veces no lo parezca, lo cierto es que se adaptan a las moda y a las últimas tendencias. De este modo, en los últimos años hemos visto como las cejas super pobladas daban paso a las que contaban con un estilo más natural. Ahora parece que las cejas finas comienzan a imponerse pero junto a estas, no podemos olvidarnos de las cejas decoloradas que ya se llevaban en los 90 y principios de los 2000 y que parecen que regresan para quedarse este verano. Veamos en qué consisten y cómo las podéis hacer de forma segura.

Cejas decoloradas

La moda decide las tendencias en cuanto a estilo en la ropa o el maquillaje pero no podemos olvidarnos de las cejas, y parece que ahora le toca el turno a las «bleached brows» o cejas decoloradas.

No lo parece, pero hasta las cejas cambian la fisonomía del rostro. Capaces de abrir o cerrar el rostro, de resaltar los ojos o de hundirlos, las cejas son muy importantes en la estética general del rostro.

Y como cada uno de nosotros tiene una fisonomía diferente, a su vez tendrá unas cejas más o menos pobladas según lo que le haya dado la madre naturaleza. Pero hablemos de moda y tendencias en cejas.

Seguramente recordaremos la tendencia de las cejas delgadas de los años 90. Bueno, esta tendencia ha sido reemplazada más recientemente por cejas más gruesas y ahora por cejas decoloradas . Veamos juntos todo lo que hay que saber sobre las últimas novedades en cejas.

¿Qué se necesita para obtener cejas decoloradas?

Sabemos que las tendencias en moda siempre se repiten y las cejas no están exentas de esta “vuelta a los orígenes”. De hecho, allá por los años 60 y 70, tener la cara limpia con la frente ancha y descubierta era el dictado de la época isabelina, y ahora vemos que esta moda resurge gracias a las cejas decoloradas.

A diferencia de la depilación total, una elección bastante drástica ya que resalta todos los aspectos del rostro, la decoloración es menos extrema pero el efecto sigue siendo intenso, especialmente si el cabello es oscuro. En estos casos, de hecho, el contraste se vuelve significativo. Y esto es precisamente lo que distingue la moda actual de la del pasado.

Si antes la técnica de decoloración, pensemos por ejemplo en los años 90, se usaba para resaltar el look de cantantes y modelos rubias, como Madonna, ahora se aplica en contraste con el cabello oscuro tal y como vimos a muchas famosas en la reciente gala del MET como por ejemplo, Kendall Jenner (foto). Pero, ¿Cómo puedes seguir la tendencia del momento y qué necesitas? Definitivamente un kit de decoloración de cejas . Por ello, se deben evitar diferentes productos decolorantes como por ejemplo para el cabello, ya que podrían comprometer nuestras cejas al dañarlas.

Eso sí cuando te canses de las cejas decoloradas o cuando la moda cambie, entonces solo te queda teñirlas con el color más parecido al tuyo mientras esperas a que vuelvan a crecer (en promedio se tarda alrededor de un año).