Apunta estos tips para conseguir unas cejas más gruesas y bonitas

Mantener nuestras cejas a raya no siempre es fácil, porque si no tenemos la costumbre de irlas estilizando, lo más común es que su crecimiento sea desigual e incluso que de vez en cuando aparezcan clapas en las que no crezcan pelos. Anota estos tips para conseguir unas cejas más gruesas y bonitas.

Por suerte hay distintas soluciones para mantener nuestras cejas sanas y pobladas, que siempre es lo más recomendable porque es preferible tener que vaciar o recortar, a tener que maquillarlas demasiado para ocultar esas zonas desiguales.

Así que si tus cejas te dan muchos problemas y quieres conseguir que por fin luzcan bonitas y gruesas, te damos 3 consejos que seguro que consiguen que tus cejas se vean mejor que nunca.

Estimula su crecimiento con aceites

De la misma forma que a veces lo hacemos con nuestra melena (aplicando tratamientos y cremas), también puede funcionar con nuestras cejas, y es que el proceso de crecimiento de pelo entre ambas partes no es tan diferente.

La clave en este caso son los productos naturales, y es que aplicar aceite de oliva o aceite de coco antes de dormir, frotando suavemente en la cejas y dejándolo actuar toda la noche, puede ser de lo más eficaz. Eso sí, recuerda enjuagarlas al día siguiente cuando laves tu rostro y se constante para ver resultados.

Otro remedio natural de lo más eficaz para tener unas cejas más gruesas es el aloe vera, que si lo aplicas durante el día reducirá el sebo que bloquea el crecimiento del vello ¡Incluso el aceite de ricino o el jugo natural de la cebolla pueden servir!

Aliméntate correctamente

La nutrición, sin duda, también es clave y no solo te ayudará con las cejas sino que también se verá reflejado en piel y en tu cuerpo. Debes centrarte en incluir a tu dieta alimentos altos en vitamina B y D, que ayudarán especialmente al crecimiento del vello, como por ejemplo las legumbres, el salmón, los frutos secos, el huevo o las setas ¡e intenta beber 2 o más litros de agua al día!

Recurre al maquillaje

Si por alguna razón ves que los métodos explicados no te dan resultado (o mientras esperas ver cambios) puedes probar con el browning, una técnica que busca embellecer la ceja y simular una gran densidad de vello, sin tener que recurrir al microblading.

Para aplicarla necesitarás rellenar las cejas dibujando sobre ellas con un liner de punta fina para conseguir un efecto de vello natural, haciendo trazos más evidentes en la zona próxima al entrecejo y más sutiles en el resto de la ceja.