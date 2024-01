5 trucos para maquillar ojos marrones y hacer más atractiva tu mirada

Los ojos marrones son muy versátiles y pueden lucir diferentes estilos de maquillaje. Sin embargo, hay algunos trucos que pueden resaltar su belleza y hacer que tu mirada sea más atractiva. A continuación, te mostramos cinco trucos para maquillar y resaltar tus ojos marrones y hacer que tu mirada sea más atractiva.

Trucos para maquillar ojos marrones

Si deseas que tu mirada se vea mucho más intensa y atractiva, pero crees que no lo vas a lograr con un color de ojos tan común como el marrón, lo cierto es que estás equivocada. La elección apropiada de sombras, de delineador o incluso de máscara de pestañas podrá obrar el «milagro» y hacer que veas tus ojos más bonitos y que tu mirada sea la más atractiva de todas.

Elige sombras que contrasten con tu color de ojos

Un buen consejo para maquillar ojos marrones es elegir sombras que contrasten con tu color de ojos, es decir, que sean de tonos fríos o claros. Por ejemplo, puedes optar por sombras azules, verdes, moradas, rosas o beige. Estos colores harán que tus ojos se vean más grandes y luminosos, y crearán un efecto de profundidad.

Para aplicar las sombras, puedes seguir estos pasos:

Aplica una sombra clara y mate en todo el párpado móvil , desde la línea de las pestañas hasta el hueso de la ceja. Esto servirá como base y hará que las demás sombras se difuminen mejor.

Aplica una sombra de color medio y brillante en el centro del párpado móvil, dando pequeños toques con el dedo o con un pincel plano. Esto creará un punto de luz y hará que tus ojos resalten más.

Aplica una sombra de color oscuro y mate en la parte externa del párpado móvil, formando una V alargada. Esto dará profundidad y definición a tu mirada. Difumina bien los bordes con un pincel de difuminar o con una esponjita.

Aplica una sombra del mismo color que la anterior o un poco más oscura en el párpado inferior, a ras de las pestañas. Esto hará que tus ojos se vean más grandes y almendrados.

Aquí tienes algunos ejemplos de sombras que contrastan con los ojos marrones:

Sombras azules : El azul es el color complementario del marrón, por lo que crea un contraste muy bonito y llamativo. Puedes usar desde un azul claro hasta un azul marino, según la intensidad que quieras darle a tu mirada. El azul también combina muy bien con el negro, por lo que puedes usar un delineador o una máscara de pestañas de este color para potenciar el efecto.

Sombras verdes : El verde es otro color que contrasta muy bien con el marrón, ya que crea un efecto de naturaleza y frescura. Puedes usar desde un verde claro hasta un verde oscuro, según el tono de tu piel y de tus ojos. El verde también queda muy bien con el dorado, por lo que puedes usar una sombra de este color en el lagrimal o en el centro del párpado para darle un toque de brillo.

Sombras moradas : El morado es un color que aporta mucha elegancia y sofisticación a los ojos marrones, ya que crea un efecto de misterio y magia. Puedes usar desde un morado claro hasta un morado oscuro, según la ocasión y el momento del día. El morado también queda muy bien con el plateado, por lo que puedes usar una sombra de este color en el lagrimal o en el arco de la ceja para iluminar tu mirada.

Sombras rosas : El rosa es un color que aporta mucha dulzura y feminidad a los ojos marrones, ya que crea un efecto de ternura y romanticismo. Puedes usar desde un rosa claro hasta un rosa oscuro, según el tono de tu piel y de tus labios. El rosa también queda muy bien con el marrón, por lo que puedes usar una sombra de este color en la parte externa del párpado para darle más profundidad a tu mirada.

: El rosa es un color que aporta mucha dulzura y feminidad a los ojos marrones, ya que crea un efecto de ternura y romanticismo. Puedes usar desde un rosa claro hasta un rosa oscuro, según el tono de tu piel y de tus labios. El rosa también queda muy bien con el marrón, por lo que puedes usar una sombra de este color en la parte externa del párpado para darle más profundidad a tu mirada. Sombras beige: El beige es un color que aporta mucha naturalidad y sencillez a los ojos marrones, ya que crea un efecto de nude y minimalista. Puedes usar desde un beige claro hasta un beige oscuro, según el contraste que quieras crear con tu color de ojos. El beige también queda muy bien con el negro, por lo que puedes usar un delineador o una máscara de pestañas de este color para darle más definición a tu mirada.

Aplica delineador negro en la línea de agua

Otro truco para maquillar ojos marrones es aplicar delineador negro en la línea de agua, tanto superior como inferior. Esto hará que tus ojos se vean más intensos y definidos, y que el color marrón resalte más. Además, puedes difuminar el delineador con una sombra oscura en el párpado inferior para crear un efecto ahumado.

Para aplicar el delineador, puedes seguir estos pasos:

Elige un delineador que sea cremoso y resistente al agua , para que no se corra ni se borre con el paso de las horas. Puedes usar un lápiz, un gel o un líquido, según tu preferencia y habilidad.

Aplica el delineador en la línea de agua superior, desde el lagrimal hasta el final del ojo. Presiona ligeramente el párpado con el dedo para que la línea de agua quede más expuesta y sea más fácil de rellenar. Si quieres, puedes hacer una pequeña cola en el extremo del ojo para alargar tu mirada.

Aplica el delineador en la línea de agua inferior , desde el lagrimal hasta el final del ojo. Si quieres, puedes unir la cola del delineador superior con el inferior para crear un efecto de ojo de gato.

, desde el lagrimal hasta el final del ojo. Si quieres, puedes unir la cola del delineador superior con el inferior para crear un efecto de ojo de gato. Difumina el delineador con una sombra oscura, como marrón, gris o negro, en el párpado inferior, a ras de las pestañas. Usa un pincel biselado o un aplicador de esponja para hacerlo. Esto hará que el delineado se vea más suave y natural, y que tus ojos se vean más ahumados y sensuales.

Usa máscara de pestañas voluminizadora

La máscara de pestañas es un elemento imprescindible para maquillar ojos marrones, ya que aporta volumen, longitud y curvatura a las pestañas. Esto hace que tus ojos se vean más abiertos y expresivos, y que tu mirada sea más atractiva. Te recomendamos que uses una máscara de pestañas voluminizadora y que apliques varias capas, tanto en las pestañas superiores como inferiores.

Ilumina el lagrimal y el arco de la ceja

Un truco muy sencillo pero efectivo para maquillar ojos marrones es iluminar el lagrimal y el arco de la ceja con una sombra clara y brillante. Esto hará que tus ojos se vean más despiertos y radiantes, y que tu mirada sea más seductora. Puedes usar una sombra blanca, dorada, plateada o champagne, según el tono de tu piel.

Para iluminar el lagrimal y el arco de la ceja, puedes seguir estos pasos:

Elige una sombra que sea de un tono más claro que el de tu piel y que tenga un acabado brillante o perlado, para que refleje la luz y cree un efecto de luminosidad.

Aplica la sombra en el lagrimal, con el dedo o con un pincel pequeño, dando pequeños toques. Esto hará que tus ojos se vean más grandes y expresivos, y que tu mirada sea más atractiva.

con el dedo o con un pincel pequeño, dando pequeños toques. Esto hará que tus ojos se vean más grandes y expresivos, y que tu mirada sea más atractiva. Aplica la sombra en el arco de la ceja, con el dedo o con un pincel plano, siguiendo la forma de tu ceja. Esto hará que tus cejas se vean más definidas y arqueadas, y que tu mirada sea más elevada.

Combina el maquillaje de ojos con el de labios

Por último, para maquillar ojos marrones y hacer más atractiva tu mirada, es importante que combines el maquillaje de ojos con el de labios. Esto hará que tu look sea más armonioso y equilibrado, y que resaltes tus rasgos. Una buena regla es que si usas sombras intensas o oscuras en los ojos, uses un labial nude o suave, y si usas sombras claras o neutras en los ojos, uses un labial rojo o vibrante.