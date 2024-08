Otra polémica en París: las medallas son de mala calidad y se desgastan en una semana

Los Juegos Olímpicos de París vuelven a estar en el foco de la polémica y de la crítica, en este caso, por la escasa calidad de las medallas. Los metales, oro, plata y bronce parecen no ser de la mejor calidad posible, algo que están denunciando los propios deportistas a través de sus perfiles personales en las redes sociales. Es el caso de Nyjah Huston, el participante estadounidense en skateboarding, que consiguió la presea de bronce al terminar su concurso en tercer lugar. La medalla, ganada y entregada el pasado 29 de julio, ahora luce de un modo muy diferente.

«Después de dejarla en mi piel, con un poco de sudor por momentos, y luego dejársela a mis amigos durante el fin de semana, aparentemente no son de tan buena calidad como uno pensaría», publicó el deportista en sus redes sociales hace tan solo unas horas, es decir, apenas diez días después de haber recibido la tan ansiada medalla.

“[Medals] are apparently not as high quality as you would think… I mean, look at that thing.”

Team USA skateboarder Nyjah Huston says his Bronze Medal is already losing color 😳

(via @nyjah / IG)pic.twitter.com/x8UtOUYwf4

