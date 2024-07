Rafa Nadal y Carlos Alcaraz copan todos los focos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos tenistas disputarán como pareja de dobles este evento y en su primera rueda como dúo no quisieron asumir ni el papel de favoritos ni tampoco quisieron fanfarronear pese a acumular 26 Grands Slam entre los dos. «Es que no hemos jugado nunca juntos en dobles. No sabemos tampoco que decir sobre una predicción», advirtió Nadal adquiriendo el papel del maduro de la pareja.

«Es evidente que queremos ganar, pero hay un largo camino por delante», advierte un Alcaraz que admitió que si pudiera cogería todas las habilidades de su compañero. «Es la mejor inspiración posible», añadió el murciano. Nadal, en este intercambio de elogios, incluso restó más largo. «Carlitos ya es el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia», añadió.

La pareja tiene un plan claro de cara a la cita de París. Para Rafa, un factor diferencial va a ser que se juega en tierra y no porque ambos sean ganadores de Roland Garros. «En pista rápida pasan las cosas mucho más rápido, en tierra podemos jugar desde el fondo de pista, desarrollar los puntos, nos viene bien que sea en esta superficie», apunta.

Nadal ya sabe lo que es ganar un oro olímpico en dobles como sucedió en Río 2016, aunque las circunstancias son bien diferentes. «No hemos jugador juntos. Yo no he estado en el circuito casi estos dos últimos años y Carlos y yo no hemos tenido la oportunidad de probar mucho», dijo un Rafa que mantiene la ilusión intacta.

Alcaraz, quien es un firme defensor de ir ‘a lo bajini’, tampoco quiso disparar las expectativas de una pareja que no se separa y que suele tardar 45 minutos en llegar al comedor entre selfies y peticiones de fotos. «Siempre nos toca esperar, pero les queremos igual», admite el capitán del equipo David Ferrer.

El murciano está conectando con un Rafa a quien no conocía tanto como hasta ahora. «Es cierto que estamos en las mismas zonas comunes, en habitaciones contiguas y hacemos vida prácticamente juntos todo el día. Es de agradecer esto», añadió un Alcaraz que está como un niño que comparte campamento con su ídolo.

Los dos sólo tienen una petición para el sorteo olímpico del cuadro y es que sea medianamente benévolo con ellos. Nadal ya gastó toda su mala suerte en Roland Garros jugando en primera ronda contra el finalista Alexander Zvrev, quien curiosamente perdería en el partido por el título contra Alcaraz.

España tiene una opción de medalla muy clara aunque los protagonistas nieguen la mayor. La pareja ‘Nadalcaraz’, nombre elegido por Carlitos gracias a la ayuda de la redes sociales, acaba de arrancar con una sintonía espectacular que se nota en la admiración y los elogios que él uno al otro se dedican.

«Estar con Carlos me rejuvenece y estar en unos Juegos Olímpicos también. Mis medallas olímpicas tienen más importancia que muchos Grand Slams que gané en mi carrera deportiva», zanja un Nadal que anhela poner un broche de oro a su carrera deportiva.