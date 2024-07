Rafa Nadal ya está preparado para disputar los cuartos Juegos Olímpicos de su carrera en París. Pueden sonar pocos en una carrera tan larga, y con razón, ya que el mejor tenista español de la historia se perdió Londres 2012 y Tokio 2020 por culpa de sendas lesiones. A sus 38 años, sueña con poner un broche a su carrera en forma de medalla olímpica, ya sea en individuales o en dobles formando pareja con Carlos Alcaraz, su relevo natural y un compañero que le recuerda a su propia juventud.

«Hemos mantenido una buena relación y estos Juegos Olímpicos son una oportunidad de conocernos más y convivir. Estar con Carlos me rejuvenece. Es bonito ver a alguien como Carlos vivir sus primeros Juegos Olímpicos y nos esforzaremos al máximo. No hemos podido prepararnos como otras grandes parejas que hay…. Vamos a entrenar hoy un poquito juntos y a ver si el sorteo ayuda», confió Nadal en su comparecencia ante la prensa en la Villa Olímpica.

«Entiendo el morbo y la ilusión de vernos jugar juntos, pero eso no se traduce en éxito. Pensar en eso es un error. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales. Por características, hemos sido capaces de jugar bien en dobles. Pero va a costar», advirtió el balear con prudencia.

Por si acaso quedaba alguna duda, Nadal reafirmó que los Juegos de París serán «los últimos» de su larga carrera. «Es una gran ilusión estar en unos Juegos, el mayor evento deportivo del mundo. Valoro estar aquí y es un premio. Me perdió dos Juegos Olímpicos por lesión y me dolió más que perderme cualquier Grand Slam. Aquí sientes parte de algo más grande. La sensación de volver con una medalla a la Villa Olímpica es inolvidable», rememoró el doble campeón olímpico: oro en individuales en Pekín 2008 y oro en doble en Río 2016 formando pareja con Marc López.

«Para mí Pekín 2008 fue más grande que muchos Grand Slam, uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva. En los Juegos Olímpicos nunca eres solo tú porque representas a tu país y te sientes parte de todo el equipo español. Río fue la ocasión de lograr un triunfo con uno de mis mejores amigos, Marc López. Además, llegaba en una situación que casi no llegaba a jugarlos, justito y a última hora. Siempre han sido experiencias inigualables y espero que sea una estancia larga», expuso Nadal.