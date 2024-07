La dura reflexión de Nadal a cinco días de los Juegos Olímpicos: «He sido incapaz…»

Llegar a la final de un torneo después de un mes y medio sin competir y dos años repletos de ausencias y problemas importantes de lesiones representa un objetivo cumplido en la inmensa mayoría de deportistas de élite, pero no para Rafa Nadal. El tenista balear mostró su disconformidad después de ceder ante Nuno Borges en la final del ATP 250 de Bastad y dejó entrever que el nivel mostrado durante toda la semana es para él una decepción en comparación con los entrenamientos que había completado en la semanas anteriores. Una dura autocrítica que llega apenas cinco días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de París.

«Tengo mucha experiencia y sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Sólo me queda aceptar todo lo que venga y seguir trabajando para mejorar. He jugado muy mal y estoy triste por ello, veo difícil jugar peor de lo que lo hice hoy», afirmó Rafael Nadal en la rueda de prensa posterior a la final del torneo ATP de Bastad, en la que cedió por un claro, 6-3, 6-2 ante Borges.

«Me he sentido vacío de energía, puede ser normal porque llevaba mucho tiempo sin competir durante varios días consecutivos, y además tuve partidos largos e intensos. Nuno ha merecido ganar, jugó mucho mejor que yo», completaba Nadal en referencia al partido final de la semana, para el que renunció horas antes a disputar la semifinal de dobles, disciplina en la que también participará en los Juegos de París, en este caso formando pareja con Carlos Alcaraz.

Sin embargo, lo que más sorprendió de las declaraciones de Nadal, en rueda de prensa, fue la severa autocrítica en referencia al nivel mostrado durante la semana, en un torneo que fue el primero en el que logró cuatro victorias consecutivas desde mediados de 2022. «En todo momento he intentado encontrar soluciones, pero el nivel ha estado muy lejos del que debería haber mostrado. Es importante para mí que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero física y mentalmente me he quedado sin energía para hoy. Tengo muchas cosas por analizar», relató en primera instancia del protagonista.

Nadal iba a extenderse a continuación, sacando a la palestra los grandes entrenamientos que completó en semana anteriores y que le hicieron elevar las expectativas por encima de la versión mostrada en Bastad. «Llegué aquí con muy buenas sensaciones de juego por lo que hacía en los entrenamientos, pero he sido incapaz de mostrarlo en los partidos. No puedo decir que estoy satisfecho con mi tenis porque el nivel de juego ha sido muy lejano al que venía haciendo en los entrenamientos anteriores. Tengo que averiguar por qué y tratar de solucionarlo. Tengo que jugar mucho mejor a tenis para ser competitivo, no hay excusas», aseveró el tenista de 38 años.

Contrarreloj de Nadal hasta los Juegos

El sentir de Rafa Nadal sirve también para no alejar el optimismo en torno a su figura de cara, al próximo gran objetivo en el calendario, los Juegos Olímpicos de París 2024, que comienzan en menos de una semana. Nadal necesitará descansar y volver a prepararse para una cita de máximo nivel, pero si bien su despliegue en Bastad no parece suficiente para luchar por una medalla, al menos en el torneo individual, en caso de lograr el nivel encontrado en entrenamientos previos, sí se puede llegar a soñar con una última machada olímpica del mejor tenista español de todos los tiempos.

La opción de ver a Rafa Nadal ganando una medalla en los Juegos Olímpicos de París llega por partida doble, debido a su participación, ya confirmada, tanto en el cuadro de individuales, como en el de dobles. La pareja formada con Carlos Alcaraz permite soñar a la afición española, pero Nadal también quiere verse competitivo en individuales en un escenario como Roland Garros, en el que ha logrado los mayores éxitos de su carrera. El nivel de Bastad no le valdrá, pero no cabe duda que en los próximos días Rafael Nadal lo dejará todo para dar el 200% en los Juegos.