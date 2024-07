Rafa Nadal hace autocrítica tras su derrota en Bastad: «No ha sido mi mejor día»

Rafa Nadal no tuvo su día y acabó sucumbiendo al cansancio y a un gran Nuno Borges en la final de Bastad. El tenista español reconoció al término del partido que no fue «mi mejor día» y felicitó al portugués por su buen partido, y por el título. El balear, no obstante, ha dejado buenas sensaciones en su último torneo antes de poner rumbo a París para jugar los que serán sus últimos Juegos Olímpicos, donde formará pareja en dobles con Carlos Alcaraz.

«Buenas tardes. Primero que nada, felicidades a Nuno, has jugado muy bien durante toda la semana y te lo mereces más que nadie. Disfruta de tu momento que siempre es especial ganar un título. Te deseo lo mejor para el resto de la temporada», comenzó diciendo Nadal al recibir el trofeo de subcampeón de Bastad, donde ganó hace 19 años y no volvía desde entonces.

No obstante, Rafa Nadal dijo que pese a haber jugado «largos y buenos partidos» como el de cuartos de final contra Navone, este domingo no estuvo a su mejor nivel y no tuvo opción frente al luso: «He estado aquí durante toda la semana, semana y media, disfrutando de este sitio. Me lo he pasado muy bien en pista, jugando largos y buenos partidos y otros no tan buenos como el de hoy, que no ha sido mi mejor día. Felicidades a Nuno, que ha jugado muy bien y fue muy difícil para mi, así que enhorabuena».

Luego, tuvo unas palabras de agradecimiento para la organización: «Lo primero que quiero es dar las gracias a toda la organización por hacerme sentir como en casa. Fue 2005 la última vez que estuve aquí y vuelvo 19 años después viendo como el torneo ha crecido, pero al mismo tiempo viendo este ambiente familiar. Es algo bonito de ver y quiero dar las gracias a todos los organizadores. Han hecho un gran trabajo».

Acto seguido, Nadal se dirigió a su gente y les agradeció su apoyo durante estos años tan duros que ha vivido hasta llegar a una nueva final. «A mi equipo y familia, gracias por todo. No han sido momentos fáciles en los últimos años, pero en los momentos malos el equipo y la familia han estado siempre conmigo, ayudándome, así que gracias a todos por estar ahí», señaló. Por último, se dirigió al público: «Me siento un privilegiado por jugar enfrente de vosotros. Me dais mucha energía. No sé si volveré, seguramente no, pero muchas gracias por cómo me habéis tratado».