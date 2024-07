Alcaraz vuelve al trabajo en tierra y pone fecha a su cita con Rafa Nadal

Sólo tres días de reposo y vuelta a los entrenamientos para Carlos Alcaraz, que ya ha efectuado el cambio de superficie a la tierra batida y se prepara para su próximo gran objetivo, los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que además de competir por la medalla de oro en individuales, donde parte como gran favorito, tiene un compromiso ni más ni menos que con Rafa Nadal, con el que formará pareja de dobles.

Por ello, el tenista murciano se ejercita en las instalaciones de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en su localidad natal, buscando la puesta a punto óptima antes de viajar a París, donde contará a priori con varios días de entrenamiento con el resto del equipo español capitaneado por David Ferrer, antes del inicio de la competición olímpica de tenis el sábado 27 de julio.

La idea de Alcaraz, que no estará acompañado por Juan Carlos Ferrero en París 2024 si no por su manager Albert Molina, que hará también las veces de entrenador, es viajar el próximo lunes a París, de manera que pueda tener continuidad con varios días de entrenamiento y readaptación a la tierra batida, algo necesario tras un mes centrado en la hierba, donde triunfó por segunda vez en su carrera en Wimbledon. Hasta su llegada a los Juegos Olímpicos, Carlos apunta a estar en Murcia, donde además de entrenarse en el Club de Campo sobre arcilla, puede estar cerca de su familia y amigos, algo imprescindible en estos momentos de temporada para él de cara a recargar totalmente las pilas.

Los objetivos de Carlos Alcaraz en los que serán sus primeros Juegos Olímpicos no son otros que conseguir una medalla en ambas disciplinas, y a poder se de oro. Sus títulos en Wimbledon y, sobre todo, en Roland Garros, mismo escenario en el que se celebra la cita olímpica en París 2024, le dejan como gran candidato a ganar en una competición individual en la que no lo tendrá fácil ante Djokovic, Sinner, Zverev o Medvedev. Por su parte, en dobles, donde no acostumbra a competir, lo hará junto a Rafa Nadal, en una pareja tan mediática como altas son las expectativas deportivas que traen consigo los que para muchos son ya los dos mejores tenistas españoles de la historia.

Nadal sigue trabajando en Bastad

Por su parte, Rafa Nadal continúa con su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, posiblemente la competición que más le ilusiona de aquí a final de su carrera, y lo hace en el torneo ATP 250 de Bastad. El tenista balear renunció a Wimbledon para no frenar su preparación sobre tierra batida y en la localidad sueca permanece activo en el cuadro individual, pero también en dobles, donde ya está en semifinales de la mano de Casper Ruud. Nadal viajará a París una vez acabe su participación en Bastad y ahí podrá preparar las tácticas del dobles con Carlos Alcaraz, además de dar los últimos pasos en pos de alcanzar su 100% también en individuales.