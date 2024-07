¿Cuándo juega Rafa Nadal en el torneo de Bastad? Fecha y hora de su primer partido

La competición ATP celebra el regreso de Rafa Nadal con motivo de la disputa del torneo de Bastad, en el que el tenista balear jugará su primer partido oficial en más de mes y medio. Tras renunciar a jugar en Wimbledon debido al cambio de superficie, Nadal disputará en Suecia el torneo que debe prepararle para los Juegos Olímpicos de París y en el que ya conoce tanto a su primer rival como el camino potencial que tendría en el cuadro para llegar a la final del ATP de Bastad, una cita en la que no es descabellado pensar que Rafa pueda luchar por el título, si juega al nivel que se le vio en Madrid o incluso en Roland Garros.

Lo más importante en el caso de Nadal debe ser, no olvidemos, que no haya problemas físicos que le frenen dentro de unos meses que son esenciales para conocer si finalmente su retirada llegará en 2024 o si se pospondrá un tiempo más, hasta 2025. Rafael Nadal es para muchos el mejor tenista de todos los tiempos y los aficionados suecos están de celebración al verle en Bastad, una cita en la que se proclamó campeón en 2005 pero donde no se le había vuelto a ver, por la necesidad de priorizar otros torneos de mayor calado.

Una vez sorteado el cuadro del torneo ATP 250 de Bastad, el camino de Rafa Nadal circula por la parte baja, y su primer rival en competición será nada más y nada menos que Leo Borg, también wild card de la organización como Nadal, sueco de nacimiento e hijo de la leyenda Bjorn Borg. Número 467 del ranking ATP, Borg no debería poner en demasiados problemas a Rafael, si bien este tendrá que estar a su mejor nivel para sacar el partido adelante.

A qué hora juega Rafa Nadal en el torneo de Bastad

Por el momento, se desconoce el horario e incluso el día exacto en el que Rafa Nadal disputará su primer partido en el torneo ATP de Bastad. La organización del también denominado Nordea Open anunciará en las próximas horas el calendario de la primera ronda de competición y, por ende, cuándo jugará Nadal ante Leo Borg un encuentro muy esperado y en el que el manacorí vuelve a la competición oficial.

Asimismo, Nadal podría debutar antes con un partido de dobles, si la organización así lo acuerda y considera, formando pareja junto con el noruego Casper Ruud. El balear se ha apuntado a este cuadro para preparar la disciplina de cara a los juegos de París y sus contrincantes de primera ronda son los segundos cabezas de serie del cuadro, Andreozzi y Reyes Varela.

Dónde ver los partidos en directo por TV

A pesar de que, en primera instancia, el torneo de Bastad no se iba a ver en directo por televisión desde España, el hecho de que Rafa Nadal se haya inscrito y vaya a disputar tanto la competición individual como la de dobles, formando pareja con Casper Ruud, ha hecho que Movistar + retransmita en directo este partido de primera ronda de Nadal en Bastad y también otros importantes en el torneo, a medida que el campeón de 24 Grand Slams vaya avanzando en el cuadro.

Los rivales de Nadal en el torneo de Bastad