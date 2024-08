Macron defiende la burla a los cristianos en los Juegos Olímpicos: «Somos una democracia viva»

Emmanuel Macron, presidente de Francia, hace balance de los Juegos Olímpicos de París, una cita que ha sido «maravillosa» para él y que demuestra que «cuando Francia está unida, sabe hacer grandes cosas». En un repaso de lo vivido estas dos últimas semanas, Macron saca pecho de lo conseguido y pasa facturas, ya que recuerda las críticas sobre que no se podía hacer la ceremonia de inauguración en el Sena o que también decían que los Juegos Olímpicos serían «un agujero financiero».

En su análisis, Macron reivindica la polémica ceremonia de apertura, esa en la que los organizadores montaron una escena ofensiva para los cristianos, utilizando drag queens para representar (imitar) La Última Cena de Leonardo da Vinci, la obra que emula la última vez que Cristo se sentó a cenar con sus apóstoles. Para el presidente francés, la ceremonia de apertura «fue un momento formidable lleno de audacia».

«Audacia». Esa es la palabra que utiliza Emmanuel Macron para analizar la ceremonia que se celebró el pasado 26 de julio en el centro de París. Fue un ejemplo, dice, «de espíritu francés» e incluso preguntado directamente por esa burla a los cristianos, Macron expresa que se dio «una imagen formidable de Francia». Además, el líder galo repite -y en referencia a esa parodia- que fue «audacia, conquista, un gran relato de lo que es nuestro país».

«Que haya desacuerdos y gente que no está contenta, eso es parte del debate. Pero después, lo que no acepto es el insulto, el odio, las amenazas. Nunca. Lo que constato es que a una mayoría aplastante de nuestros compatriotas le encantó esta ceremonia y que dimos una formidable imagen de Francia, de audacia, de conquista, de un gran relato de lo que es nuestro país», expresa Emmanuel Macron en una entrevista en L’Equipe en la que hace resumen de estos Juegos Olímpicos.

Sin hacer ninguna autocrítica sobre esa escena que se burlaba de la última cena de Cristo, Emmanuel Macron elogia a Thomas Jolly, el director de esa ceremonia (también de la de clausura), que decidió, entre otras cosas, hacer esas mofas al cristianismo con las drag queens. «Somos una democracia viva», explica Macron, que repite en varias ocasiones que cuando trabajan «en común», con «objetivos comunes», «no hay nada insuperable en Francia».

El dardo de Macron al Real Madrid

«Hay un perdedor, el espíritu de derrota. Todos los que nos explicaban desde hace siete años que era una locura acoger los Juegos Olímpicos», explica también Macron en esa entrevista publicada este lunes por L’Équipe. En la misma charla, el presidente francés revela que la selección francesa que más le ha «emocionado» de todas las que han competido es la de fútbol porque «tuvo que afrontar muchas dificultades».

«Francamente, en este asunto no nos ha ayudado todo el mundo, no nos vamos a engañar», dice Macron en un dardo al Real Madrid, porque también le preguntan sobre Mbappé y señala que «todos los que no han creído en los Juegos se han equivocado, en la organización como en el deporte, porque valía más estar».