Macron vuelve a lanzar un dardo al Real Madrid por la ausencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos

Emmanuel Macron, presidente de Francia, sigue sin superar que Kylian Mbappé no fuera a los Juegos Olímpicos de París. La gran cita deportiva, que finalizó este domingo, ha servido al presidente francés para sacar su orgullo de presidente. «Cuando Francia está unida, sabe hacer grandes cosas», dice Macron, que saca pecho tras la celebración de los JJOO en Francia: «Hay un perdedor, el espíritu de derrota. Son todos los que nos explicaban desde hace siete años que era una locura acoger los Juegos Olímpicos».

Mientras Macron se vanagloria de lo bien que han ido los JJOO en París, explica que hay una selección que le ha «emocionado más». Y sorprendente no es ni la de baloncesto -que se quedó a las puertas del oro tanto en categoría femenina como masculina- o la de voleibol, que ganó el oro. Para Macron uno de los momentos más emocionantes de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue «la selección de fútbol» porque «tuvo que afrontar muchas dificultades». Esa selección perdió ante España la final en el Parque de los Príncipes.

«Francamente, en este asunto no nos ha ayudado todo el mundo, no nos vamos a engañar», dice Macron sobre el equipo de fútbol, que sin dar nombres lanzó un dardo al Real Madrid en el momento en el que se le pregunta directamente por Kylian Mbappé. Para el presidente francés, «todos los que no han creído en los Juegos se han equivocado, en la organización como en el deporte, porque valía más estar».

Esta frase es una respuesta a una pregunta por la ausencia de Mbappé en esta entrevista de L’Equipe. Es decir, lanza ese dardo al Real Madrid porque considera que el jugador francés tenía que estar en la selección que entrena Thierry Henry. Cabe recordar que si el Real Madrid no ha dejado ir a Mbappé a los Juegos Olímpicos (ni a ninguno de sus jugadores) no es por creer o no en los JJOO, sino porque coincide con calendario oficial de clubes (no fechas de selecciones) y entre otras cosas el club blanco juega este miércoles una Supercopa de Europa, primer título de la temporada.

Sobre los retos que se propuso París, Macron saca pecho: «Lo hemos conseguido. Es formidable, es el fruto de un trabajo colectivo. Es la demostración de que Francia, cuando está unida, sabe hacer grandes cosas». Además, el presidente de la República Francesa recuerda a aquellos que criticaban que no se podía hacer la ceremonia de inauguración en el Sena o que también decían que los Juegos Olímpicos serían «un agujero financiero». Incluso también celebra que se descontaminara «a tiempo» el río Sena para permitir el baño y organizar algunas competiciones allí.

En un análisis de política interna, el jefe del Estado repite el argumento de que los Juegos han funcionado porque todos han trabajado juntos, y alude a la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, y a la presidenta de la región Ile de France, Valérie Pécresse, con las que competía hace tres años por el Elíseo.