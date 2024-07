Los Juegos se ensañan con Nadal poniéndole un horario absurdo contra Djokovic

La organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 vuelve a torpedear a Rafa Nadal, esta vez enmarcando su partido contra Novak Djokovic en el torneo individual de tenis masculino a las 14:00 horas de este lunes. Ni 24 horas después de superar su primer cruce ante el húngaro Fucsovics, un exigente choque que se resolvió en tres sets, el español deberá medirse a su eterno rival al mediodía.

Ya fue sorprendente que este domingo Nadal tuviera que salir a pista en esa misma franja sin apenas descansar tras la victoria en el dobles junto a Carlos Alcaraz frente a los argentinos Máximo González y Andres Molteni, pero la elección para su próximo duelo contra el serbio llama todavía más la atención. Además, el murciano, que jugó su encuentro un día antes, lo hará bien entrada la tarde del lunes (19:00 horas).

«Creo que he jugado un muy buen primer set, a un nivel superior a lo que venía jugando últimamente, pero después no he conseguido mantenerlo, ni la intensidad y el ritmo del juego con el que venía jugando. He bajado y cuando lo haces el otro empieza a jugar cómodo», comentó Nadal en la zona mixta en un edificio enfrente de la Philippe Chatrier.

Apenas un puñado de minutos antes los 15.000 espectadores de la central de Roland Garros, la que le ha visto levantar el Trofeo de los Mosqueteros 14 veces, le aclamaron como a un gladiador en la arena del circo romano, y como lo hicieron también en la original ceremonia de inauguración de los Juegos mientras portaba la antorcha olímpica por el río Sena.

El cariño eterno de Francia a Nadal

«En Francia me siento muy querido desde hace muchísimo tiempo. Todos saben lo importante y lo especial que es para mí esta ciudad. Sólo puedo dar las gracias a París, y a Francia por darme el honor de recibir la antorcha en un lugar tan especial y en un momento tan especial. Es algo que se va a quedar para siempre en mi memoria», rememoró.

Y en Roland Garros se siente «increíblemente apoyado» y «querido» por una afición que no cesó de animarle, con el acuñado «¡vamos Rafa!», en los momentos más complicados de su estreno, especialmente en el tercer set en el que tuvo que remontar un 0-40 en el cuarto juego.

«Se ha complicado el partido mucho, pero he sido capaz al final de encontrar la manera. Estoy feliz por ello porque me da la oportunidad de volver a jugar mañana un partido que me hace ilusión, aunque soy precavido porque no sé al nivel que puedo estar de competitivo», manifestó el balear.

Con la preocupación grapada al rostro, Nadal aseguró que está «disfrutando de la experiencia» de sus últimos Juegos y que «ganar siempre sabe bien», aunque frente a Djokovic vivirá un pulso diferente al que mantenían en las rondas finales de un Grand Slam.

Buscará su oportunidad contra Djokovic con «problemillas» físicos

«Normalmente, cuando yo juego este tipo de partidos contra él son en las rondas finales por algo realmente importante. Estos son los Juegos Olímpicos, cada partido es importante sin ninguna duda, pero yo no sé al nivel que puedo llegar a jugar. Voy a intentar esforzarme al máximo para crearle problemas, pero es un poquito incierto lo que vaya a pasar. Si viene la inspiración, que me pille trabajando», comentó.

El físico y la pierna le aguantaron, aunque hasta este sábado no decidieron si jugar o no por un «problemilla» en el aductor largo. «Salió una imagen en la que había algo, muy pequeñito, y he tenido que trabajar muchísimo la fisioterapia estos días. Tengo un poco la incerteza de cómo va a reaccionar la pierna. La imagen muestra un músculo que no tiene un impacto muy directo en los movimientos, y por eso soy relativamente optimista», señaló.