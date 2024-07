El karma pone en su sitio al tenista español que se quejó de la presencia de Rafa Nadal en los JJOO

Pedro Martínez ha caído en primera ronda de los Juegos Olímpicos (6-4, 4-6 y 6-4) contra el italiano Andrea Vavassori, número 207 del ranking ATP, y se han hecho virales sus quejas sobre la presencia de Rafa Nadal en París. El valenciano se quejó de que el mejor tenista español de la historia tuviera el ranking protegido y eso le permitiera, que si ejercía esa opción, poder estar en la cita olímpica, lo cual dejaba fuera al de Alzira.

Pero el tiempo pone a todos en su sitio y eso es lo que le ha pasado al de Pedro Martínez, él ha perdido en primera ronda y Rafa Nadal ha ganado contra un rival mucho más complicado, el húngaro Marton Fucsovics, número 83 del ranking ATP. Mientras el de Manacor avanza de ronda y se verá con Novak Djokovic este lunes, Pedro Martínez se marcha a casa tras caer ante un rival desconocido en un partido en el que era favorito.

Cabe recordar que fue Pablo Carreño quien renunció a jugar individuales para que Pedro Martínez pudiera jugar. Pero el valenciano no ha estado al nivel que se esperaba de él y ha perdido en primera ronda tras un mal partido. Es por eso que sus declaraciones de hace un mes criticando la presencia de Nadal en los Juegos Olímpicos se han hecho virales tras su derrota y la victoria de Rafa ante Fucsovics.

«Creo que este año me merezco ir y no hacerlo por esta circunstancia, me parece injusto. Es como si yo me lesiono ahora y pido ranking protegido en Los Angeles 2028. Más allá de que todos queramos ver a Rafa en París, yo incluido, esto es injusto», declaró según Eurosport a principios de junio. Por suerte para él, Carreño no ejerció su opción de ranking protegido y permitió que David Ferrer pudiera contar con Pedro Martínez, número 45 del ranking mundial.

Pedro Martínez tenía su sitio garantizado en los Juegos Olímpicos junto a Alcaraz y Davidovich al estar ubicado entre los 56 primeros de la ATP, pero si Rafa Nadal y Carreño ejercían sus opciones de ranking protegido le dejaban fuera. El 14 veces ganador de Roland Garros sí que ejerció esa opción, pero el de Gijón decidió jugar solo el dobles con Granollers y eso abrió las puertas al valenciano a unirse a la expedición olímpica junto a Nadal, Alcaraz y Davidovich, aunque este último terminó siendo baja por una lumbalgia.

Al final, el karma se la ha devuelto en forma de derrota en los Juegos Olímpicos. Pedro Martínez cayó contra el 207 del mundo y Rafa Nadal, que tenía un partido algo más complicado, y además venía de jugar el dobles con Alcaraz el sábado, ganó en tres sets y continúa adelante en París. En segunda ronda le espera un rival que conoce muy bien y al que se ha enfrentado en infinidad de ocasiones, Novak Djokovic, aunque no es habitual verles enfrentarse en estas primeras rondas.