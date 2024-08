Un ex jefe de Podemos compara el penalti de Roberto Baggio y el de Alexia Putellas

La selección española de fútbol femenino no estuvo a la altura en estos Juegos Olímpicos. La vigente campeona del mundo quedó cuarta, por detrás de Estados Unidos, Brasil y Alemania. Un resultado que no fue el esperado, ya que como mínimo las mujeres de Montse Tomé aspiraban a subirse al podio, por no decir que eran claras favoritas al oro. No obstante, Ramón Espinar, antiguo miembro de Podemos, no tuvo el más mínimo problema en comparar a Alexia Putellas, que falló un penalti en el último minuto del encuentro, con Roberto Baggio, que en el Mundial de 1994 que se celebró en Estados Unidos erró uno de los lanzamientos de Italia en la final que terminó ganando Brasil.

«Roberto Baggio falló el penalti contra Brasil en la final de 1994 y es una leyenda incuestionable. Alexia es en el fútbol mucho más que Baggio. En cualquier país tendría altares. Pero tú, desde tu sofá, tienes los cojonazos de señalarla porque te mola Rubiales», escribió Ramón Espinar en las redes sociales.

Un mensaje que no pasó desapercibido para muchos usuarios, los que no dudaron en responderle. Desde llamarle fanático al dudar sobre sus conocimientos futbolísticos, fueron algunas de las respuestas que recibió el ex político a este comentario.

Por ejemplo, Miguel Martínez Velasco, político de VOX, le respondió lo siguiente: «Ramón, sabes lo mismo de fútbol que de política, es decir, nada». Otros usuarios de las redes sociales tiraron de ironía: «Seguro que ves todos los partidos del futbol femenino, o vas a los estadios a ver jugarles».

No obstante, Ramón Espinar, se mantuvo firme en su postura, defendiendo su opinión, a pesar de las críticas. «Tengo la camiseta blanca de Baggio en ese Mundial. Es uno de mis ídolos de infancia. Alexia ha sido más grande sin lugar a dudas», aseguró el que fuera podemita.