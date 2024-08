El desgarrador llanto de Maialen Chorraut: «Ahora mismo estoy en un agujero, me siento una mierda»

Maialen Chorraut no pasó de los cuartos de final de kayak cross en el debut de esta categoría en los Juegos Olímpicos y la triple medallista olímpica se derrumbó como nunca antes por los resultados cosechados en París 2024, donde no estuvo cerca de obtener ninguna presea. La piragüista de 41 años rompió a llorar durante su discurso ante los medios de comunicación desplazados al canal de Vaires-sur-Marne.

«No he hecho los Juegos Olímpicos soñados y eso sólamente me lo puedo achacar yo a mí misma. Lo siento por todos al mismo tiempo. Lo he peleado, lo he dado todo hasta el final. Y de lo de hoy no me puedo achacar las cosas que sí me pude achacar en el slalom», aseveró la donostiarra de 41 años.

Chorraut fue muy dura con su propia valoración. «En el slalom me fui, me fui pegando con la misma pared una y otra vez. Os podéis imaginar lo duro que es, pero no sé si os podéis imaginar realmente lo duro que es vivirlo. Es durísimo. Te hace sentirte en la máxima mierda con uno mismo», explicó.

«Joder, creo que increíble la carrera que he hecho y que ahora tengo que agarrarme un poco a eso. Me voy a tomar un tiempo para salir un poquito de este agujero en el que estoy metida en estos momentos», dijo acerca de su futuro. «¿Ahora todos os preguntaréis ahora qué? Realmente esa respuesta me incumbe a mí. La decisión que tome va a repercutir en mi vida y en la vida de los que estén a mi alrededor», continuó Maialen Chorraut.

La española continuó con su análisis sobre el futuro. «A todos nos gusta el morbillo de qué hará y qué será de ella y todo, pero vuestra vida no va a cambiar. La decisión que tome será la mía. Y lo que no puedo es tomar estas decisiones ahora en caliente. Ahora necesito descansar. Todos los de mi alrededor saben todo lo que he dado. Y es que no me queda un gramo de energía», explicó Maialen Chorraut visiblemente emocionada.

Sobre la carrera en la que quedó apeada, la piragüista tenía claro que sus opciones eran muy remotas porque en esta nueva modalidad la calle de salida marca el devenir de la carrera. «La salida a la calle número cuatro es la peor calle de todas. Es casi imposible sacar la carrera adelante saliendo por ahí y lo sabía. Ayer lo hice, pero no sé cuántas más sacaron la carrera adelante saliendo de allí. Tienes una gran desventaja y no es excusa porque me han ganado las mejores del mundo», añadió.

Finalmente, Maialen quiso alabar lo conseguido por el medallista Pau Echaniz, hijo de su pareja Xabier Echaniz. «Lo que ha hecho es dificilísimo. No os podéis imaginar lo complicado que es. Por eso en casa todos estamos muy orgullosos», zanjó.