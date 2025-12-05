Cerdán pedía «cuidar» al jefe de Carreteras imputado, iba al ministerio y se reunía con contratistas

Santos Cerdán iba al Ministerio de Transportes, se reunía con contratistas y pedía a altos cargos del Ministerio de Transportes «cuidar» a Javier Herrero, ex director general de Carreteras y ahora imputado por presuntamente amañar obras públicas.

Santos Cerdán entraba al ministerio cuando José Luis Ábalos era ministro, pese a no ostentar ningún cargo dentro de esta cartera. Fuentes consultadas aseguran que en calidad de diputado y secretario de Organización del PSOE visitaba el departamento del Gobierno de España junto a un consejero de obras públicas de su confianza.

Cerdán y el consejero se interesaban por las infraestructuras licitadas en Navarra, su tierra natal. El propio Santos admitió en declaraciones a los medios, antes de ser imputado, que se había interesado por obras.

Pero su interés por influir en el departamento ministerial con mayor presupuesto del Ejecutivo iba más allá y pedía cuidar a altos cargos como a Javier Herrero, que lideraba entonces la dirección general de Carreteras. Herrero también había ostentado cargos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los contratistas del ministerio

Los altos cargos del Ministerio de Transportes, incluido Javier Herrero, recibían numerosas solicitudes de contratistas que querían reunirse con ellos. Los presidentes de las grandes compañías llamaba al ministro José Luis Ábalos y, en ocasiones, les pedían favores, como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia.

Los directivos de estas empresas que licitaban con la Administración también buscaban reunirse con los directores generales del ministerio a través de asesores como Koldo García. Muchos de estos empresarios del sector de la construcción o las infraestructuras eran conocidos en Transportes.

Fuentes consultadas aseguran que empresarios como Pepe Ruz de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) era una habitual en el ministerio. Le ayudaron en sus negocios, pero su empresa acabo quebrando, tal y como ocurrió con Obras Públicas y Regadíos (OPR), que entró en concurso de acreedores este verano.

También eran conocidos otros empresarios como Juan de Dios de Aquaterra Servicios Infraestructuras, José Manuel Otero del Grupo Puentes o la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios. En el caso de Otero, ya licitaba cuando Pepe Blanco era ministro con obras importantes que ya estaban en marcha, como el Puente de Rande de Vigo.

Muchas de estas compañías consiguieron contratos con el Ministerio de Transportes, aliándose en Unión Temporal de Empresas (UTE) con grandes empresas del Ibex.

El Tribunal Supremo ha abierto una pieza separada para investigar algunas de estas adjudicaciones que hicieron obras por toda España, como los Túneles de Belate o el Puente V Centenario de Sevilla, entre otras.

Santos Cerdán tenía socios

Llama la atención cómo Santos Cerdán se interesaba por obras pese a ser un diputado raso y cargo orgánico del PSOE que no tenía competencias ni conocimientos sobre estas materias.

Dentro del PSOE era vox populi que Cerdán tenía un socio llamado Antxon Alonso, con quien suscribió un contrato de acciones a través de la compañía Servinabar. Cerdán defendió que este contrato —que encontró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un registro— no fue elevado a escritura pública y no tenía validez.

Sin embargo, Servinabar le pagó dos pisos de alquiler a su llegada a Madrid, dio empleo a varios miembros de su familia y su mujer utilizaba una tarjeta de la empresa para sus gastos.

Santos Cerdán, además, se reunía frecuentemente con su socio Antxon Alonso y, en ocasiones, venían a las reuniones contratistas del ministerio. Este es el caso de Juan Vicente Pelegrini, ex jefe de Acciona Construcción y que ahora ha sido imputado por el juez.

Cerdán trataba de controlar en la sombra las adjudicaciones y era sumamente discreto en sus gestiones. De hecho, se reunía en pisos alquilados para mantener la privacidad.

Protestas por los ceses

Santos también pidió explicaciones a altos cargos de Transportes cuando se conoció el cese de su director de Carreteras de confianza. «¿Habéis cesado a Javier Herrero?», llegó a preguntarle a la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Herrero, por su parte, también informó de que iba a trasladar que había sido cesado a Santos Cerdán.

El nuevo director de Carreteras tras Herrero también destituyó a algunos jefes de las demarcaciones territoriales que amenazaron con contar su destitución a cargos políticos del PSOE. Este es el caso de jefe de Aragón, que aseguró que iba a protestar por su cese a Pilar Alegría y a Santos Cerdán, que era el poder en la sombra de las obradas dadas por la Administración socialista.