Una de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid, víctima de una red de prostitución y reconocida en las diligencias como TP 2, declaró el pasado viernes ante la jueza de Instrucción número 8 de Madrid, que investiga este oscuro caso. OKDIARIO ha tenido acceso a su declaración en la que recuerda las condiciones en las que fue retenida durante una semana por quien decía ser su novio y resultó ser uno de los principales implicados en esta red de prostitución. Esta menor tutelada y prostituida llegó a relatar varios episodios de malos tratos y encierros contra su voluntad: «Empecé a llorar y buscar crack por el suelo, yo sólo quería consumir», llegó a decirle a la jueza instructora.

La menor TP 2 es una de las víctimas que destaparon toda la trata de prostitución de menores en la Comunidad de Madrid . Durante su declaración explicó que su calvario comenzó en agosto de 2021, cuando conoció a su «novio» que fue quien la obligó a prostituirse a cambio de dinero y droga «base» que ambos fumaban.

En una de sus frecuentes escapadas del Centro de Menores donde residía, en concreto en noviembre de 2021, contactó de nuevo con R.A.M.C., de 36 años, a quien había conocido en agosto de aquel mismo año y consideraba su «novio», éste le dijo «vente conmigo», lo que la menor aceptó libremente y se marchó con él. La testigo protegido (TP) 2 explicó a la juez que «llevaba una semana viviendo fuera del centro y no quería volver, pensaba que tendría algún sitio donde poder estar».

Lo que no esperaba fue el infierno en el que se convirtió aquella decisión porque el novio «me llevó a casa de un tal Dani, me encerró en una habitación y me tuvo allí una semana». TP 2 cuenta que nada más entrar le preguntó si continuaba consumiendo «base» «y entonces me sacó una mitra, una pipa, sacó el mechero y me la puso en la boca, ahí empecé de nuevo, después de seis meses sin consumir, luego me preguntó si quería tener relaciones sexuales con él y yo al principio le dije que no, pero luego acepté cuando me subió la adrenalina, aunque no quería porque sé que él tiene enfermedades de transmisión sexual».

La menor prostituida describe la habitación donde fue encerrada como «sucia y llena de chinches, tenía picaduras por todo el cuerpo», también recordó ante la jueza que no se podía abrir desde fuera, sólo con una llave, «ya que el pomo estaba por dentro y cuando se iba echaba la llave y no podía salir, me tuvo así tres días encerrada, me traía base, agua y poco más», en referencia a su captor. Durante aquellos tres infernales días TP 2 recuerda que «empecé a llorar y buscar crack por el suelo, yo solo quería consumir».

En esa situación permaneció durante una semana mientras su «novio» la ofrecía como mercancía a cambio de dinero o drogas. La menor apenas recuerda los abusos, ya que «estaba siempre drogada. Él me decía tienes que estar con tal y luego me daba base». También TP 2 recordó los malos tratos: «cuando no me drogaba estaba en un rincón de la habitación cerrada, una vez me desperté y me lo encontré (al novio) quemándome con la pipa, todavía tengo marcas, estaba drogado».

Tampoco el propietario de la casa, convertida en un «fumadero», según el relato de la menor prostituida, hacía nada por evitar las palizas: «Una vez estaba la puerta abierta y estaba con más personas, todas me vieron cuando me estaba pegando y tampoco hicieron nada». La adicción a la droga fue tan fuerte que la menor recuerda de aquellos días que «me daba todo igual, yo sólo quería consumir», hasta que un día vio la puerta de la habitación abierta y la oportunidad de escapar. «Salí a la calle, pedí ayuda, vino la Policía y me llevaron al hospital», relató ante la juez instructora. La niña identificó al menos a cinco personas diferentes con las que había sido obligada a prostituirse en aquella casa. Todos fueron detenidos en la Operación Sana.