Una de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid, víctima de una red de prostitución y filiada judicialmente como TP 2, declaró el pasado viernes ante la jueza de Instrucción número 8 de Madrid, que investiga el caso desde noviembre de 2021. OKDIARIO ha tenido acceso a su declaración y al final de la misma, cuando es preguntada si comunicó algo de lo que ocurría a los educadores del Centro tras regresar la primera vez que se escapó dijo que no, que «nunca le conté nada a los educadores».

La menor TP 2, de 15 años, es la víctima que destapó toda la trata de menores en la Comunidad de Madrid . En su declaración del pasado viernes relató que su calvario comenzó en agosto de 2021, cuando conoció a su «novio» que fue quien la introdujo en el mundo de la prostitución a cambio de obtener droga «base» para fumar.

La menor que figura como TP 2 (Testigo protegido 2) en las diligencias respondió a todas las preguntas de la jueza y los abogados defensores, aunque estos renunciaron a preguntar, según ha podido saber OKDIARIO. El testimonio de la menor es tan claro y tan desgarrador que no deja lugar a dudas. TP 2 describe a todos los hombres con los que fue forzada por su novio a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, tanto en el barrio de chabolas de San Cristobal de los Ángeles como en una casa «cerca de Campamento, donde había un señor mayor» y de donde fue rescatada.

La niña conoce a sus abusadores en muchas ocasiones por sus apodos, así señalaba al menos a dos apodados Chucky, a Randy de Jesús, Pupilo, etc… La menor también cuenta que era tan adicta a la «base» (crack fumado) que mientras estuvo encerrada durante tres días con llave en una habitación «solo pensaba en consumir».

TP 2 recuerda que fue llevada allí por su novio R.A.M.C, natural de República Dominicana, de 36 años. Éste fue detenido y está acusado de detención ilegal, abuso sexual continuado con penetración a menor, prostitución de menores, provocación sexual, delito contra la salud pública, inducción al abandono de domicilio y tenencia de pornografía infantil. El novio de la menor vivía en el poblado de chabolas de Villaverde y allí reinaba con total impunidad distribuyendo drogas y prostituyendo a la principal testigo protegida, pero también a toda menor que necesitase una dosis de droga. En total hay ocho testigos protegidas.

La primera denuncia oficial se recibió el pasado 27 de octubre de 2021 en un juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla. La denuncia advertía de la situación de vulnerabilidad de una menor prostituida en Madrid. El juzgado, según el sumario al que ha tenido acceso OKDIARIO, tras solicitar la Comunidad de Madrid que se derivase a la menor a un centro cerrado para protegerla, emitió un auto en el que concluía que «de conformidad con el Ministerio Fiscal no procede adoptar por este juzgado ninguna medida».

El juzgado argumentaba esta decisión en varias circunstancias, como que la menor tenía plaza ya en un centro de la Comunidad de Madrid y que la medida debería ser adoptada en «el ámbito de la reforma que no es el que nos ocupa», en concreto el auto judicial refiere que «habiéndose dado traslado a la Fiscalía de Menores, en escrito de 1 de septiembre de 2021, se puso de manifiesto que el intento de régimen cerrado es una medida que ha de ser adoptada en el ámbito de la reforma lo cual no es el caso que nos ocupa. La Fiscalía de Menores dispone que se mantenga informada en todo momento a la entidad pública (Dirección General de Infancia, Familia y Natalidad) encargada de la tutela y protección de la misma a fin de que adoptase cuantas medidas resulten necesarias para hacer efectiva la protección».

Encerrada una semana

La última vez que TP 2 se escapó del centro de menores fue en noviembre de 2021 y ahí comenzó su segundo infierno. La niña explicó que cuando se encontró de nuevo con su novio en la zona del metro de Campamento éste le dijo «vente conmigo» y la menor explicaba a la jueza que «me fui porque pensaba que íbamos a estar juntos, pero me llevó a un piso donde discutía con el dueño, para que le dejase quedarse. Allí me dejó encerrada».

La menor, de 15 años, relató que el novio la obligaba «a salir a robar, pero yo no quería robar, me daba mucho miedo y me pegaba, otros dos lo veían pero no hicieron nada. Le dije que si le gustaría que a sus dos hijos otra persona le hiciese lo que me hacía a mi y eso le enfureció todavía más». Finalmente, un día pudo salir a la calle y pedir ayuda a la Policía desde un locutorio cercano. Los agentes intervinieron en ese domicilio dando lugar a la operación Sana contra la red de prostitución de menores, donde se detuvieron a 37 personas en total. El novio de la menor sigue en la cárcel de manera preventiva pero algunos de los otros implicados han salido en libertad condicional.

Todas las niñas afectadas por la trama de prostitución tienen la condición de testigos protegidas, ya que sienten «un miedo atroz» a muchos de los arrestados, entre los que se encuentran algunos miembros de la banda de los Dominican Don’t Play.