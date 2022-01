El Grupo XII de la UFAM de Policía Nacional diseccionó durante meses el papel de todos y cada uno de los 42 detenidos dentro de la operación Sana, para de esta manera desarticular una red de menores prostituidas en Madrid. El papel concreto y los hechos delictivos que se atribuyen a cada uno de ellos constan por escrito en el documento número 39 del sumario al que ha tenido acceso OKDIARIO. Estos son una decena de los principales implicados, desde el padre de la menor que destapó la trama, hasta el Kalifa, la Negra, la Rubia, el Metralla y un rapero conocido como Saymol Fyly. Casi todos tienen apodos como Ñaño, Jamaica, Pupilo o Chuky y son viejos conocidos de los agentes de Policía de Madrid.

El principal acusado es el padre de la menor de 15 años -testigo protegida número uno-, A.R., nacido en Marruecos en 1970. Su papel habría consistido en «vender» a su hija a cambio de poder obtener drogas. Está acusado de inducción al abandono de domicilio, prostitución de menores y delito contra la salud pública. El padre de la menor vivía en un «fumadero» donde se daban cita varios drogadictos y allí ofrecía a su hija, a cambio de crack o cocaína. De hecho vendería a su propia hija a cambio de «una bolsita de base y caballo» a otro de los principales imputados, el Kalifa. Actualmente, este hombre está preso en la cárcel de Soto del Real (Madrid V) por otros delitos.

R.A.M.C, alias el Kalifa, natural de República Dominicana tiene 36 años, está acusado de detención ilegal, abuso sexual continuado con penetración a menor, prostitución de menores, provocación sexual, delito contra la salud pública, inducción al abandono de domicilio y tenencia de pornografía infantil. El Kalifa vivía en el poblado de chabolas de Villaverde y allí reinaba con total impunidad distribuyendo drogas y prostituyendo a la principal testigo protegida (TP 1), pero también a toda menor que necesitase una dosis de droga. Otra testigo (TP 8) acusó al Kalifa de «mantener relaciones sexuales al menos con otras cuatro menores de 14 años». Otra de ellas, TP 7, declaró a los investigadores que el Kalifa «tenía enamorada a otra chica conocida por el nombre de (TP 2)». Esta misma chica le calificó como su «novio» y declaró que la había obligado «a mantener relaciones sexuales con sus amigos por pertenecer a la banda latina Dominican Don´t Play, así como a otros varones a cambio de dinero o droga».

Pero la principal acusación contra este dominicano llegó de la principal testigo, TP1, que contó a la policía que «el Kalifa me llevó a casa de una mujer que conoce como la Negra a primeros del mes de febrero del año en curso (2020), lugar donde la encerró varios días, sin dejarle salir (…)». En esa misma casa la menor TP 1 fue «rescatada» según sus propias palabras por «su padre y una amiga de éste».

El Kalifa era un viejo conocido de la Policía, ya que fue identificado en varias ocasiones en redadas de «fumaderos» y detenido el 12 de noviembre de 2020 por delito contra la salud pública tras intentar huir de los agentes en una bicicleta. Actualmente, está interno en la prisión de Madrid V por otras requisitorias de diferentes juzgados de la capital.

C.M.C.F., alias Claudio, de nacionalidad dominicana y de 40 años de edad está acusado de abuso sexual con penetración a menor de edad, prostitución de menores y delito contra la salud pública. Claudio era uno de los clientes de la red, en concreto, se acostaba con la TP 1 «unas cuatro o cinco veces, siempre a cambio de droga, concretamente a cambio de base y perico, siendo C.M. conocedor de la edad de la menor». Claudio tenía antecedentes porque fue detenido el 16 de julio de 2019 en Vallecas por delito contra la salud pública.

A.B.C., alias la Negra, de 48 años, es una de las pocas españolas detenida en esta red de prostitución de menores. Barcelonesa de nacimiento, está acusada de detención ilegal, prostitución de menores, delito contra la salud pública y otro de inducción al abandono de domicilio.

Esta mujer, supuestamente, mantenía encerrada en su casa a TP 1 para que cuidase a uno de sus hijos pequeños. La Negra recompensaba con drogas a la menor y al Kalifa. A.B.C. también es una vieja conocida de la Policía, ya que fue identificada al menos en diez ocasiones en la vía pública y detenida por tráfico de drogas y amenazas, dos veces en el año 2020 y una en 2021.

El Metralla es el alias de M.M.C., de 33 años y natural de República Dominicana. La Policía lo acusa de detención ilegal, prostitución de menores, abusos sexuales con penetración, violación, inducción al abandono de domicilio y delitos contra la salud pública.

La principal testigo, TP 1, explicó a los agentes que «el Metralla me obligó a mantener relaciones sexuales con tres amigos suyos; me quería ir ya (de su casa) hasta que me canso y no puedo, yo me quería ir y no me dejaba» añadiendo que «me obligó a acostarme con tres amigos, también dominicanos, ya que si no lo hacía no podía salir del domicilio» y la niña aseguró que «las relaciones sexuales fueron grabadas», extremo que confirmó porque «entre ellos alardeaban de las grabaciones».

G.M.R., alias Cuba, es uno de los detenidos de más edad; tiene 56 años y nació en Cuba, de ahí su apodo. Está acusado por la Policía de un delito de prostitución de menores, otro de violación y otro contra la salud pública. TP 1 se acostó con él a cambio de droga, pero en su declaración ante los agentes explicó que fue violada analmente por este individuo.

Otro de los clientes de la red era A.B., alias Moha, natural de Marruecos y de 21 años. Está acusado de un delito de abuso sexual a menor con penetración y otro de agresión sexual en grado de tentativa. La primera vez que la niña TP 1 lo vio «mantuvo relaciones sexuales en un parque de Vallecas de manera consentida y a cambio de nada, y en otra ocasión «estaba muy empastillado, lo intentó y yo salí corriendo», añadiendo que en esta segunda ocasión Moha intentó forzarla. Este joven marroquí ya fue detenido acusado por otra joven de hechos similares, pero luego en comisaría la mujer no quiso confirmar la denuncia. Tiene seis detenciones, uno por robo con violencia y otros cinco por tráfico de drogas.

La red no solo estaba compuesta de españoles, dominicanos y marroquíes, también contaba con un ciudadano hondureño, K.A.R.G., alias el Perro, de 25 años. Era uno de los clientes de la red más activo que frecuentaba el poblado de chabolas de Villaverde, donde se prostituían algunas de ellas y está acusado por varias menores de un delito de abuso sexual con penetración, un delito de prostitución de menores y un delito contra la salud pública.

La víctima TP 1 contó sobre el Perro «siempre me acostaba con él en el poblado a cambio de droga, en seis o siete ocasiones».

Una de las detenciones más llamativas fue la del rapero S.S.S., conocido por el sobrenombre de Saymol Fyly, de 22 años y natural de República Dominicana. Este rapero es acusado por dos de las menores de haber mantenido relaciones sexuales que incluían el consumo de cocaína. Saymol era usado como reclamo por la red, ya que cuenta con numerosos seguidores en sus redes sociales e incluso cuenta con algún premio. El rapero ya había sido detenido por tenencia de armas en julio de 2018.

Saymol se hacía acompañar en muchas ocasiones de C.M.G., otra de las pocas españolas de la red, alias la Rubia, natural de Getafe y de 18 años de edad. Al igual que Saymol está acusada de prostitución de menores y delitos contra la salud pública. La Rubia iba más allá e incluso dirigía a las menores «para transportes y venta de las sustancias estupefacientes de la organización y mandando a menores a prostituirse a cambio de dinero (…)», según el atestado policial. La madre de una de las víctimas explicó en la Comisaría de Arganzuela que «su hija estaba vendiendo droga, acto que realizaba para una mujer de la que sabe que le llaman la Rubia.

Esta joven fue acusada por otra menor de que «también nos mandaba a follar con cualquier chaval para aportar dinero a la banda». La Rubia fue fotografiada por los agentes que hicieron un especial seguimiento en el poblado de chabolas de Villaverde donde actuaba. A pesar de su corta edad la joven ya había sido detenida en dos ocasiones por tráfico de drogas.