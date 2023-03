En los dos teléfonos móviles de Antonio Navarro Tacoronte, el empresario que da nombre al caso Mediador -entregados a la Policía Nacional el 26 de febrero de 2022, cuando fue detenido- se guardan miles de mensajes de audio, texto y vídeos. En uno de estos mensajes de transmisión instantánea, según el sumario, Navarro le envía al entonces diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo «siete imágenes de meretrices» con un audio: «El menú para hoy, ¿vale? Esto para que lo tengas tú y ahora hablamos. Dame cinco minutos». El empresario -al que los investigadores sitúan como «mediador» en la red liderada por Fuentes Curbelo, el Tito Berni- envió al diputado este «menú de meretrices» dos días antes de la famosa cena con diputados y diputadas socialistas en el lujoso restaurante Ramses, de Madrid.

El 19 de octubre de 2020, Navarro viajó a Madrid y se hospedó junto a Fuentes Curbelo en el hotel Victoria 4. Ese mismo día, a las 14.15 horas, uno de los audios que obran en la causa recoge una conversación entre Navarro Tacoronte y Antonio Bautista, alias el curita, empresario de Cleanergetic insular S.L. que pagaría parte de la cena con los diputados socialistas. Navarro pregunta: «¿Cuánto tengo a disposición?», a lo que Bautista responde por escrito que «700».

Según los investigadores, «esa noche quedan los tres y cenan en el restaurante Cuevas del Secreto, evento del que obra un registro gráfico en el terminal telefónico de Navarro Tacoronte». La presencia de Antonio Bautista en este encuentro tiene gran importancia porque fue el empresario que pagó, supuestamente, parte de la factura de la cena de los diputados (20 euros por cada uno) e íntegra la de Fuentes Curbelo y Navarro Tacoronte.

«Mesa para 15»

Durante la mañana del 21 de octubre de 2020, Fuentes Curbelo le envió el siguiente mensaje de texto a El Mediador: «Buenos días, qué tal. Tú me dijiste anoche que hicieron transferencia al equipo de fútbol (asociación Tetir) o ¿lo soñé?». Este mensaje fue respondido por Navarro Tacoronte con un mensaje de audio: «Yo no sé si tú estabas soñando o no, pero seguramente estarías pensando en cabras, seguramente. ¡Oye! Háblame desde que puedas, que ya está todo preparado y cerrado. A las nueve de la noche en el Ramses. Mesa para quince personas. Sólo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña».

Poco después, El Mediador le vuelve a enviar otro audio al diputado socialista: «Me van a pasar un menú, si quieres pasárselo a los compañeros. El menú de cena y las copas, ¿vale? Porque ustedes van a salir cansados, no va a dar tiempo de cenar y el Ramsés a las 11 cierra las puertas y nosotros tenemos… ya tengo reservado dentro del Ramsés, tranquilamente para 15 personas, sólo para nosotros y me van a pasar un menú (…). Sobra decirte que tu comida, la de Antonio y la mía van a cargo de las empresas mías, ¿vale? Un abrazo grande». Fuentes Curbelo responde con dos mensajes consecutivos: «OK» y «Pásamelo desde que lo tengas».

Pero cuando el diputado recibió el presupuesto, estimó que el precio era elevado: «Este menú ¿no está un poco alto? Eran 60 euros por persona, que se quedaban en 40 porque el resto lo abonaría la empresa». Navarro le argumentó que «es el Ramsés, yo lo veo bien de precio. Sesenta euros con todo lo que tenemos ahí… al Adriá (Ferran) ese o al viejo ese haciéndonos la comida, al Arzak (Juan María) ese allí, haciéndonos la comida a nosotros está bien, ¿no? (…). ¿Quince por veinte cuánto es?». En ese momento se escucha a Antonio Bautista, alias el curita, respondiendo por detrás «300». El mediador continúa: «Cuarenta pavos (euros) por cabeza. Del resto se encarga la empresa».

Finalmente, El Mediador le envía otro audio a Fuentes Curbelo: «El reservado está de puta madre. Tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tiene acceso a nosotros y hasta la hora que queramos, ¿vale? ¿Me explico? Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías ni rollos raros». Aunque quizás lo de las fotografías no fuera del todo cierto.