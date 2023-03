‘El mediador’ de la trama del ‘Tito Berni’: «Hablo porque si no lo hago acabaré en un barranco»

Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias El mediador, está destapando toda una trama de corrupción que implica al PSOE con las fiestas con prostitutas y cocaína en las que participó el hoy ya ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como el Tito Berni. «Es que si no hablo, acabo en un barranco», reconoce Navarro Tacoronte a una admiradora tinerfeña y en presencia de OKDIARIO.

«En la cárcel me van a meter igual, pero por lo menos yo me fui de putas, lo reconozco, ellos no. Y eso no es vida privada, somos cargos públicos y defendemos el derecho, tenemos que pagar por ello», afirma El mediador, en alusión a los cargos socialistas que también han participado en este tipo de fiestas.

Navarro Tacoronte defiende que tiene que ir a la cárcel para «pagar por lo que he hecho», siempre y cuando el resto de cargos del PSOE hagan lo mismo. «Decir las cosas hay que decirlas, lo único que pido es que digan la verdad los demás. Yo estuve en la fiesta, y gracias a OKDIARIO yo me expongo, pero ellos también. Claro que me van a meter en la cárcel, yo tengo que pagar por lo que he hecho, como español que soy, pero los demás también. Yo pago por lo mío, pero si yo fui a matar a la cabra, tú viniste conmigo para agarrarla por la pata y el otro por el pie», señala.

«Es que si no hablo, acabo en un barranco. Y ahora mismo, si acabo en un barranco, ya sabemos quién es cada uno en la película», apostilla el mediador antes de despedirse de su admiradora.

Diputados socialistas

Marco Antonio Navarro Tacoronte reveló a OKDIARIO el nombre de 8 diputados del PSOE que participaron en comilonas o juergas con prostitutas junto al Tito Berni.

En una entrevista con Eduardo Inda, Navarro Tacoronte aseguró que los leoneses Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández; la orensana Uxía Tizón; el pontevedrés Guillermo Antonio Meijón; la lucense Ana Prieto; la sevillana Beatriz Micaela Carrillo; el abulense Manuel Arribas y el almeriense Indalecio Gutiérrez Salinas, estuvieron presentes en la cena con empresarios celebrada en el restaurante Ramsés el 21 de octubre de 2020. Éste último, además, acabó alguna jornada junto al Tito Berni, con prostitutas y drogándose con cocaína. Así lo asegura El mediador.

De ellos, hay tres que han reconocido públicamente su participación en «cenas» con el Tito Berni. Son los diputados socialistas Guillermo Antonio Meijón, Uxía Tizón y Manuel Arribas. Lo admiten en plural, ya que el contacto con Fuentes Curbelo en estas cenas no se limitó exclusivamente a la «mesa para 15» que se desarrolló en el restaurante Ramsés de Madrid, próximo a la Puerta de Alcalá, y en la que les sitúa El mediador. Aquella cita tuvo lugar el 21 de octubre de 2020, según figura en los registros documentales que los investigadores de la Guardia Civil incorporaron al caso pero, como admiten estos parlamentarios socialistas, hubo más encuentros y «comilonas».