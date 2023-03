Feijóo reta a los diputados señalados por ‘El mediador’ a dar la cara «si no han ido a prostíbulos»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado este viernes a los 8 diputados del PSOE señalados por El mediador del caso Tito Berni en una entrevista con OKDIARIO a que salgan a dar la cara y ofrezcan una rueda de prensa «si no tienen nada que ocultar».

Así se ha pronunciado el jefe de la oposición en declaraciones en los pasillos del Congreso tras inaugurar unas jornadas del Grupo Popular en defensa del sistema alimentario español, con presencia de las principales asociaciones agrarias y donde el propio Feijóo ha criticado la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez para abaratar la cesta de la compra.

A la salida de este acto, el líder del PP ha subrayado que «si el Congreso de los Diputados quiere seguir exigiendo comisiones de investigación a los demás, debe de aceptar ser investigado a sí mismo y debe de investigarse sin duda, porque hay una serie de diputados que oculta el Grupo Parlamentario Socialista». «Si no tienen nada que ocultar, que den una rueda de prensa y digan ‘yo me he pagado esa cena, no he ido a prostíbulos, no he consumido droga, he cumplido el decreto de alarma, y he cumplido estrictamente lo que yo como congresista estaba aprobando durante el estado de alarma’», ha enfatizado Feijóo.

«Esto es lo lógico y entiendo que si lo hacemos así, pues vamos a devolverle la dignidad al Congreso, que en este momento el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto en cuestión», ha apostillado el jefe de la oposición en relación a la trama corrupta que afecta al partido del presidente del Gobierno.

Se da la circunstancia de que el Grupo Popular ha registrado un escrito para la creación de una comisión de investigación sobre la dimensión nacional de las corruptelas de la trama encabezada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que renunció al acta el pasado 14 de febrero, su sobrino Taishet Fuentes, el ex alto cargo del Gobierno canario, el conseguidor Marco Antonio Navarro Tacoronte y el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, único implicado ahora mismo en prisión.

Una red que incluía también a empresarios, a los que pedía un «peaje económico» de 5.000 euros bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública. La trama se reunía en el Congreso de los Diputados, en concreto, en dependencias del Grupo Socialista, y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad». Luego, las jornadas acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros por noche, según el sumario del caso.

«Unánime»

Este viernes, Feijóo ha reclamado una comisión de investigación sobre el caso Tito Berni para restablecer «la legitimidad» de la Cámara. «Si el Congreso quiere mantener la legitimidad para pedir comisiones de investigación para los demás, debe aceptar investigarse a sí mismo cuando tiene un problema reputacional como tiene el Grupo Parlamentario Socialista», ha manifestado.

«Lo lógico sería que haya una votación unánime de todos los grupos para constituir la comisión de investigación que ha pedido el PP, para devolver así la dignidad y apartar a aquellos que la han socavado», ha aseverado el jefe de la oposición.

Despacho

Preguntado sobre si la Policía debería entrar en el antiguo despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso, algo a lo que se opone la Fiscalía limitando la actuación a los dispositivos móviles del ex diputado facilitados por la Cámara, Feijóo ha dicho que «si se pide, por supuesto que sí, pero me da la sensación de que ese despacho ya está ocupado por otro diputado, e igual no es muy efectivo», ha añadido.

Además, ha calificado de «sorprendentes» también «algunas decisiones, como la existencia de «un general de la Guardia Civil que probablemente esté en una situación en la que debe de estar, privado de libertad», mientras que «hay otro señor que el fiscal ha pedido que esté en la calle para que pueda hacer lo que considere oportuno», ha denunciado Feijóo en alusión a Fuentes Curbelo, para quien el Ministerio Público no pidió prisión pese al criterio favorable de la juez que instruye la causa en Tenerife.

En su intervención en las jornadas del Grupo Popular en defensa del sistema alimentario español, Feijóo ha aprovechado también para lamentar que el caso Mediador vinculado al PSOE está poniendo en cuestión la «honorabilidad» de los diputados con «prácticas bochornosas».