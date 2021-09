Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía. Este investigado también sostiene que fue la mano derecha de José Luis Moreno hasta el 25 de octubre de 2018, momento en el que ingresó en prisión, en Soto del Real, por otro asunto que tenía pendiente con la Justicia. Aguilera cuenta en OKDIARIO su versión de la trama que acabó en la Audiencia Nacional con 50 detenidos y decenas de registros en las empresas de Moreno.

Este empresario de la noche catalana, madrileña y levantina explica que entre sus funciones, dentro de la trama, también estaba la de captar inversores particulares. El investigado obtuvo fondos de personas con las que mantenía una relación de amistad para que invirtieran dinero en los negocios de José Luis Moreno.

La promesa era que el ventrílocuo les devolvería la cantidad invertida con pingües intereses. Pero una vez más, Moreno no cumplió sus promesas y nunca, según Aguilera, devolvió esas inversiones. Fue, según cuenta el entrevistado, el propio Aguilera quien tuvo que hacer frente a la deuda acumulada. «Yo he pagado a todos los inversores», afirma. «A uno le he pagado 250.000 euros, 30.000 euros a otro, 80.000 euros a otro, 100.000 euros a otros… en total calculo unos 600.000 o 700.000 euros», añade.

El empresario catalán, de origen andaluz, confiesa que no sabe con exactitud la cifra que alcanzó la deuda con los inversores y a la que él mismo tuvo que hacer frente. «Al principio llevaba la cuenta, pero después la cuenta se perdió», afirma. A esta cantidad, explica, hay que sumar los dos millones de euros que prestó a Moreno y que éste todavía no le ha devuelto.

«El cuento de Moreno»

Los informes policiales del sumario recogen las sospechas de que José Luis Moreno planeaba fugarse de España y no introducir los entre 400 y 900 millones de euros que tiene en el extranjero. Según la investigación policial, el productor televisivo tenía previsto abandonar el país, vender todas sus propiedades y no liquidar ninguna de sus deudas. Sin embargo, Aguilera no cree que el productor tuviese escondida esta fortuna en el extranjero.

El entrevistado asegura que Moreno siempre se excusaba en que tenía su fortuna fuera de España y que no podía traérsela, para pedirle dinero prestado. «¿Pero de verdad una persona que tiene 500 millones va a pasar calamidades? Hay gente que le reclama miserias y no les ha pagado», se pregunta el propio Aguilera.

Sin embargo, los agentes señalan que Moreno fijó presuntamente dos sedes fuera del país: una en Los Ángeles (EEUU) y otra en Londres (Reino Unido). «Además estaría construyendo un hotel en Maldivas», subraya el informe policial.

También, tal y como adelantó OKDIARIO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si el productor audiovisual pudo blanquear dinero a través de una sociedad londinense llamada You More TV LTD que constituyó durante la pandemia en la capital inglesa.

La tesis de los investigadores es que Moreno pretendía usar esta sociedad londinense que constituyó ad hoc para blanquear dinero dentro del plan internacional que, presuntamente, había diseñado para defraudar y no para realizar ninguna actividad profesional derivada de la producción audiovisual. En el momento en que el ventrílocuo abrió esta compañía inglesa sus movimientos ya estaban siendo controlados por la Policía. Los investigadores ahora están convencidos de que esta sociedad era una de las patas principales de la red internacional de estafadores que presuntamente dirigía.