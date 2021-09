Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía y en cuya cúspide se sitúa al conocido productor José Luis Moreno. Ahora cuenta en OKDIARIO su versión de la trama que acabó en la Audiencia Nacional con 50 detenidos y decenas de registros en las empresas de Moreno.

Según los investigadores que han instruido el sumario para el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Aguilera es considerado uno de los cerebros que captaban fondos para la organización y usaba sus 40 empresas para pedir créditos a los bancos que luego no pagaba. Sin embargo, Aguilera se declara víctima y asegura durante esta entrevista que a él José Luis Moreno le debe “dos millones de euros”.

El empresario catalán habla por vez primera y en exclusiva para OKDIARIO para explicar su relación con el productor José Luis Moreno, con quien asegura que no habla desde el 25 de octubre de 2018 cuando entró en prisión para cumplir una condena de 30 meses de cárcel por blanqueo y falsedad documental. Sobre las acusaciones de abusos sexuales que constan en su expediente policial explica que “en 2012 una prostituta quiso chantajearme con eso, denuncié el chantaje y quedé libre de toda culpa”.

La amistad, así lo califica Aguilera, con José Luis Moreno data del año 2017 cuando “un conocido me pidió dinero para un proyecto de televisión de Moreno” y Aguilera que se denomina empresario nocturno con pubs, discotecas y clubes nocturnos de su propiedad en Madrid, Barcelona y Valencia, le dejó hasta dos millones de euros. “Entonces quise conocer a la persona que le dejaba el dinero”, dice este empresario catalán.

Según su propia declaración, “el juez Moreno apenas me preguntó tres cosas, sobre el dinero y la captación” y explica que la relación con el productor de televisión fue buena, “una relación incluso familiar, habré estado un centenar de veces en su casa, algunas con mi familia. Luego entré en prisión y nunca más supe de él”. Aguilera niega durante la entrevista haber sido testaferro él o sus 40 sociedades de los chanchullos de Moreno y lo justifica en que Moreno “necesitaba dinero y la única forma era hacer una sociedad y sacarlo de los bancos. No había otra manera en ese momento”. En su opinión el dinero desaparecido entre los bancos y el suyo propio, “unos dos millones”, fueron 10 millones de euros, aunque en su declaración ante el juez estimó esa cifra en 8 millones: “No sé precisar más porque no lo llevaba apuntado”, se justifica.

Las investigaciones policiales también vincularon a Aguilera con Carlos José Brambilla, considerado por los investigadores un narcotraficante que usaba las empresas del catalán para lavar dinero en España. Por eso su teléfono fue “pinchado” el 30 de junio de 2020. Aguilera explica a OKDIARIO que “Brambilla es un empresario que me pidió prestados 300.000 euros y le cobré luego 330.000, pero todo está justificado y pagado a Hacienda. Es un negocio legal. Sobre el origen del dinero de Brambilla no puedo decirle porque no tengo ni idea, pero hay despachos de abogados especializados en traer fortunas de Sudamérica y blanquearlas en España”, justifica.

Respecto a la división de esta pieza en otra para investigar la posible procedencia de parte de los fondos de Moreno de actividades relacionadas con el narcotráfico asegura Aguilera que “no tiene sentido, Moreno no tiene nada que ver con Brambrilla ni lo conoce de nada, además no hay ni un solo gramo de droga incautado en ningún registro. Usted me podrá decir que soy narcotraficante si me pilla con droga en el bolsillo pero si no tengo nada por qué voy a serlo… Yo muevo mucho dinero en efectivo porque tengo negocios de la noche y por ahí se mueve mucho dinero, pero eso no significa que sea ilegal”.

Antonio Aguilera explica la detención de Montserrat Pedreny, «la señora», en un ficticio control de carretera, donde llevaba consigo 1.300.000 euros que Aguilera asegura que eran suyos y declarados legalmente, «con sus S1 y S2 correspondientes en Hacienda» y sobre la procedencia asegura que “ese dinero es fruto de la venta de unos locales y unas parcelas en Barcelona y si yo tengo ese dinero en efectivo hay que meterlo en la circulación y esta señora era conocida de un abogado que le encarga el traslado de ese dinero, que no era para José Luis Moreno, ni mucho menos. La señora me ha traído dinero dos veces, en esta ocasión y en otra 180.000 euros, creo que cobraba entre un cuatro y medio y un cinco por ciento por hacerlo”.

Sobre la pistola que le fue incautada durante su detención admite que «no tengo licencia» y cuando es preguntado para qué quería el arma es tajante: «¿Usted para qué cree que la tenía? Para defenderme».