Más de 21.000 euros de complemento salarial. Es lo que cobra anualmente, desde noviembre de 2020, el asistente de gabinete de Irene Montero (Podemos) que hace escasos días fue detenido por protagonizar una trifulca y atacar a la policía. Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, José Andrés del Reino Cárdenas fue nombrado coordinador de área en el gabinete de la ministra, con un complemento específico ligado a ese cargo de 2.490,84 euros anuales a fecha de su designación, el 15 de enero de 2021. A esa cantidad hay que sumarle las revisiones salariales aplicadas desde aquella fecha. Su pertenencia al gabinete de la ministra de Igualdad choca con la airada actitud que exhibió contra las azafatas del aeropuerto de Santiago de Compostela, que tuvieron que pedir la intervención de la Policía.

Del Reino Cárdenas disfruta de un complemento retributivo que para una gran parte de trabajadores españoles es su salario total. Atendiendo los últimos datos publicados por el INE, el salario medio de los españoles en 2020 ascendía a 25.165 euros, lo que significa que una gran parte de los asalariados en este país están por debajo de esa cifra.

El complemento específico de un funcionario es la parte de la nómina en la que se retribuye de forma diferenciada y singular la dificultad técnica, especial dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del puesto concreto que ocupa cada empleado público.

El asistente de Irene Montero vinculado a Podemos se enfrenta ahora a una acusación por atentado a la autoridad y lesiones. Al menos esos son los tipos penales por los que el sindicato policial SUP está decidido a denunciarle ante los juzgados. Estas imputaciones que se verían apoyadas en el atestado policial y en el relato de los propios agentes que intervinieron en el altercado. El caso se añade a la lista de miembros y cargos de Podemos que han protagonizado desórdenes, agresiones o altercados que han acabado con la intervención judicial o policial.

Azafatas atemorizadas

Este miembro de la cúpula ministerial de Irene Montero la emprendió verbalmente contra las azafatas de tierra de la compañía Ryanair en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Ocurrió en el mostrador de facturación. Iba acompañado por su pareja sentimental. Al parecer, encolerizó cuando le dijeron que tenía que pagar un suplemento por su equipaje, a lo que él se negó. Cada vez se mostró más agresivo, al punto de que las azafatas pidieron que acudiera la Policía.

La presencia de los agentes no calmó los ánimos de José Andrés del Reino, que siguió con su actitud desafiante con frases como «usted no sabe con quién está hablando» o «tú no vas a trabajar mañana, te voy a quitar el uniforme».

La airada reacción acabó en agresividad física. Según la versión policial, se resistió a los agentes, forcejeó y lesionó a uno de los agentes, mientras seguía con su retahíla de insultos y acusaba a los policías de «homófobos» y «fascistas», mientras se proclamaba «de Podemos y gay».

Funcionario de carrera

En diciembre de 2008, José Andrés del Reino obtuvo plaza por oposición en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado. Posteriormente promocionó al grupo más alto de la función pública, el A1: en abril de 2015 logró plaza por promoción interna en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

Tras 12 años ocupando puestos en la Administración del Estado, José Andrés del Reino dio el salto a la estructura política del Gobierno tras ser elegido, por el procedimiento de libre designación, para formar parte del gabinete del Ministerio de Igualdad. Su nombramiento se produjo pocos meses después de que el socialista Pedro Sánchez y el entonces secretario general de Podemos y ex pareja de Irene Montero, Pablo Iglesias, pactaran la formación del actual Gobierno de coalición.

El gabinete echó a andar en enero de 2020 y, tras repartir los sillones de altos cargos y asesores políticos, llegó el turno de los puestos de confianza reservados a funcionarios. Estos son puestos que se cubren por el procedimiento de libre designación. Consiste en que para acceder a esos puestos se debe ser funcionario y, según el puesto, cumplir unos requisitos de escala determinados. En el caso del coordinador de área el requisito era ser funcionario del grupo A1. A partir de ahí, entre todos los muchos que pueden ocupar ese puesto, decide el dedo político. Y ese dedo eligió a Del Reino, lo que encaja con la pertenencia a Podemos que exhibió durante la trifulca en el aeropuerto de Santiago.

El nombramiento de José Andrés del Reino como coordinador de área fue firmado por el subsecretario de Igualdad, cargo que desempeñaba en ese momento Pedro Guillén Marina, otro funcionario que progresó con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, gracias a la moción de censura con la que desalojó a Mariano Rajoy con el apoyo de Podemos y de los independentistas. Coincidiendo con la formación de aquel primer gabinete de Sánchez, Pedro Guillén Marina fue nombrado director de Gabinete del Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.