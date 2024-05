El hacker ‘indepe’ estafador reincide: decenas de afectados en Hispanoamérica por la venta de visas falsas

Rubén López, condenado por estafa en España y conocido por autoerigirse como el líder de los hackers por la independencia de Cataluña, ahora vive en Londres y, como desvela OKDIARIO, se dedica a captar para engañar a personas de América Latina que quieren mudarse a países con mejor calidad de vida. Este periódico ha podido hablar con varios afectados que destapan su modus operandi. Nunca llegan a tramitar su visado.

«Todo empezó cuando llegué a su perfil en TikTok donde tiene multitud de vídeos en los que aparece vendiendo e incluso sorteando documentos para obtener citas en embajadas en las que lograr un visado para extranjeros. Yo pagué 700 euros para una visa para mí y otra para mi mujer. Sin embargo, tras esperar meses y meses me envió un documento que no sirve para nada. Fui con ese papel a la Embajada de Canadá en Perú, pero me dijeron que no había ningún expediente a mi nombre. Es una estafa en la que no quiero que caigan más personas», relata Cristofer.

Como publicó este periódico, este héroe del independentismo catalán se hizo popular por amenazar a Albert Rivera con publicar un vídeo comprometido a escasos días de unas elecciones. Esa supuesta grabación nunca se difundió. Este hombre tiene causas abiertas por estafa en diez juzgados distintos de toda España. Ya ha sido condenado por el Juzgado de Instrucción 1 de Oviedo y el de Primera Instancia 1 de Béjar (Salamanca) por sendas estafas.

Rubén López se presentaba como el responsable del colectivo de hackers por la independencia. Aseguró que se comunicó con los más altos dirigentes del independentismo. Colaboró con las juventudes de ERC, pero ellos posteriormente renegaron de él y aseguraron en redes sociales que era un estafador. Fue denunciado también en esas fechas por otros 65 casos de estafa por la venta de productos por Internet que nunca entregaba.

Ahora, se presenta como CEO de Inversiones Privadas que vive en la City londinense. Se hace fotos en restaurantes de lujo, en la puerta de bancos internacionales y asegura que hace negocios. También publica decenas de vídeos entregando sobres supuestamente con dinero a los mendigos de esa capital.

En paralelo, asegura que es un filántropo que se dedica a ayudar a personas que quieren una vida mejor. «Mi nombre es Rubén López y entiendo lo que significa enfrentarse a la dura realidad de ser un inmigrante en un país desconocido. En esta plataforma, podrás obtener los recursos necesarios para que tú también puedas establecerte en el país de tus sueños», se promociona en su web creada por él mismo con un software para cursillos online.

Algunas de las fotos de Rubén López.

Ahí ofrece el pack «Residencia+Trabajo en España» por 500 libras. «Los billetes de avión de donde estés al país elegido están incluidos. Te damos también alojamiento por 600 dólares al mes». Si uno quiere vivir en Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda el precio sube a las 750 libras. Si te postulas para Reino Unido, el precio llega a 1.000 libras.

«Después del ingreso en su cuenta bancaria tuve que esperar muchos meses. Finalmente, me envió un papel con un código de barras que es exactamente idéntico al que ha enviado a otros afectados», agrega otro hombre, en este caso, de Argentina. Como ha comprobado este periódico, Rubén López envía un mismo documento titulado «Modelo 3» en el que sólo cambia el nombre, apellidos, número de pasaporte y encabezado. En algunos casos aparece el membrete del Ministerio del Interior de España, en otros el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá; o, entre otros, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Australia. Fuentes expertas en Extranjería aseguran que ha usado un formulario de las embajadas de EEUU para luego reutilizarlo para todos los países.

Web del acusado de estafa.

Por WhatsApp los supuestos clientes le han pedido explicaciones. «¿No puedo saber dónde voy a trabajar?, ¿nadie me va a informar del contrato?», le preguntó un afectado. A ello, Rubén López responde: «El contrato es general, no se especifica ni ciudad ni puesto. Después de salir de la embajada lo vemos. Antes del viaje».

Para dar verosimilitud a sus cuentas en redes sociales que sirven de cebo para sus nuevas víctimas, obliga a que las personas que pagan graben un vídeo dándole las gracias por obtener la cita. Cuando envían la grabación ya sí les envía un documento PDF que, luego descubren, es inservible.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Rubén López, que se limita a decir que estas afirmaciones son «tonterías».

Historial de Rubén López

Los antecedentes de este hombre son largos. Un hito siniestro de su historial fue cuando anunció que daría a conocer pruebas irrefutables de que el atentado yihadista de Barcelona había sido un montaje, en el que los muertos y heridos eran meros figurantes de cine. Por supuesto, nunca desveló nada. Sin embargo, sus embustes le reportaron más de 31.000 seguidores. Ahora, con vídeos en los que regala visas y trabajos acumula 77.000 seguidores.

También fue polémico cuando difundió a través de Twitter datos personales de varios Mossos d’Esquadra constitucionalistas a los que acusaba de dejar inconsciente a un niño en Lérida durante unas cargas policiales. Igualmente, difundió su supuesto número de cuenta bancaria para recabar donaciones para pagar a abogados de los políticos secesionistas.

Antes, fue denunciado ante un Juzgado de Violencia contra la Mujer de San Sebastián por su ex novia, a la que presuntamente estafó 5.000 euros con la promesa de grabar un vídeoclip para lanzar su carrera musical. El falso hacker decía ser «manager general de la discográfica Universal» de la mano de artistas como Alejandro Sanz, Malú o Manuel Carrasco. También fue acusado de estafar 4.000 euros a un concursante de La Voz. También un Juzgado de lo Militar de Zaragoza ordenó la detención de Rubén López por «un presunto delito de abandono de destino» como soldado del Ejército del Aire.