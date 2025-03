El estremecedor relato sobre el cura de La Moraleja: «Nos tira del brazo, nos baja el pantalón y nos lo toca»

«Nos tira del brazo, nos baja el pantalón y nos lo toca», así es el estremecedor relato de las víctimas del padre Marcelino, el cura del colegio Highlands El Encinar de La Moraleja investigado por agresión sexual a menores. Los padres que han denunciado los hechos han aportado cuatro vídeos a la Policía Nacional en los que las niñas relatan lo que les hacía el capellán detenido esta semana.

En el primer vídeo se puede ver a una de las niñas llorando relatando con angustia una serie de sueños sobre «unos malos» que se le aparecen en «un lugar oscuro» y de los que no pueda hablar por ser cosas que «le hacen estar triste y por las que no quiere ir al cole». Los padres le preguntan por qué razón y la niña responde que porque le tiene «miedo al padre Marcelino».

Les cuenta que hacía juegos con unas gomas mágicas que luego se las quitaba de la mano. El padre le insiste si alguien le había tocado y la niña llorando le dice que «a veces me molesta» y que «me cuenta secretos», pero que no se acuerda de cuáles eran. La niña termina el vídeo diciéndole a su padre que después él se lo cuente a mamá.

En el segundo vídeo, otra niña le dice a su madre que el cura de La Moraleja «las lleva a un lugar secreto». «¿Y qué hacéis cuando estáis allí?», le pregunta la madre, a lo que la menor responde: «No lo quiero contar». La mamá insiste para poderla ayudar y le pregunta si el padre Marcelino las ha tocado. La menor responde que «sí» y que lo hace «en un sitio que no le vean, por ejemplo, si hay patio de arriba, pues se van al patio de abajo y lo hacen».

La madre le pregunta si a ella se lo ha hecho y si la ha llevado a ese sitio. La niña responde que sí y que «les bajaba el pantalón un poquito para meter la mano por fuera y a veces por dentro». Los padres le preguntan si es la única a la que se lo hace y la niña responde que a otras también. «Me lo estuvo haciendo todo febrero, y estos días también me lo hizo», dice la niña, confirmando que los abusos son reiterados desde hace tiempo.

«¿Tú le has dicho que no te gusta?», le pregunta el padre a la niña. «Sí, aunque él lo sabe», responde la menor explicándoles que también ve lo que le hace a sus amigas. «Nos bajamos todas el pantalón, y la que no se lo baja y hace esto (gesticula la menor bajándose los pantalones) y hace esto, hasta aquí abajo», explica a sus papás.

«¿Y le habéis dicho que no queréis que lo haga más?», le pregunta el padre, a lo que la menor responde: «Sí, y lo sigue haciendo». Posteriormente, le pregunta si se lo ha contado a sus profesoras y la niña dice que a dos de ellas que ya han sido citadas por la juez que investiga al cura de La Moraleja.

La niña precisa a sus padres en qué lugar del colegio se producen estos hechos. La menor dice que donde los banquitos, donde hay un techo. La niña le dice a su madre que no quiere que vuelva a pasar. «Muy bien por contarlo cariño, no va a volver a pasar», le dice la mamá.

En el siguiente vídeo, otra de las niñas asegura a su progenitor que el padre Marcelino «las toca el chichi». «Se sujeta la camiseta y dice… pues si no nos bajamos el pantalón, pues nos lo baja hasta abajo y si no nos lo toca y lo volvemos a subir, nos quita hasta el pantalón (cara de pena) y yo siempre me lo bajo», relata angustiada.

Tras ello le confiesa a sus padres, con cara triste, que «no sabe» por qué tiene miedo a contarlo. «¿Por qué no me lo has contado antes?», le pregunta el padre. Y la menor responde: «Porque creía que me iba a poner triste».

En el último vídeo, otra de las niñas corrobora la versión de sus compañeras sobre el cura de La Moraleja. «Nos tira del jersey de la zona del cuello, para ir un baño, él nos toca», le dice a su madre, dando el nombre de las otras niñas a las que también se lo hace. «A todas nos ha tocado el chichi en el baño y a (nombre de las niñas) les lleva en el primer patio y a (nombre de las niñas) en el segundo», explica la menor.

La juez ha calificado de «muy graves» las presuntas agresiones sexuales del cura de La Moraleja a las niñas de seis años de edad. El sacerdote niega los hechos pese al relato de las menores, según el sumario al que ha tenido acceso OKDIARIO.