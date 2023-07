Éste es el chat de la fiscal de Púnica en el que se apoya el corrupto Lula para pedir su absolución

OKDIARIO ha tenido acceso al mensaje enviado de manera irregular por la fiscal anticorrupción Teresa Gálvez, que ha llevado la acusación contra dirigentes del PP de Madrid en Púnica, a otros fiscales de Brasil y que ahora puede provocar la nulidad de la trama Lava Jato («Lava Coches», en portugués), el mayor escándalo de corrupción y blanqueo de dinero de la historia de Iberoamérica que acabó con Lula da Silva en la cárcel. La torpeza de esta representante del Ministerio Público puede salvar al presidente comunista brasileño de nuevas condenas de prisión.

El mensaje fue enviado el 29 de noviembre de 2017 a través de la red social Telegram –conducto no oficial– a sus compañeros brasileños. En el mismo, Teresa Gálvez hace referencia al investigado Rodrigo Durán Tacla, quien debía declarar en la Audiencia Nacional en el marco de la causa Odebrecht, rama en España de la operación Lava Jato que salpica a 12 países.

La fiscal expone: «Buenas tardes a todos. Os escribo de nuevo porque el próximo día 4 el Juzgado Central nº 2 y yo recibiremos declaración a Rodrigo Durán Tacla por los hechos ocurridos en España (Vivosant y Gvetel). Os informo que Rodrigo Durán Tacla ha presentado un escrito en el Juzgado diciendo que no va a prestar declaración a las autoridades de Brasil y hace alegaciones al respecto. Ante este hecho el Juzgado no ha señalado ninguna fecha para ejecutar la comisión rogatoria brasileña (la Operación Dragón). ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿renunciáis a la comisión rogatoria? En mi opinión, si estáis de acuerdo, deberíamos practicarla con un cuestionario de preguntas que me enviéis y él, como investigado, que diga que no contesta. Ese es su derecho, pero por lo menos que interrumpís la prescripción de los hechos. No sé qué os parece. El magistrado me va a pedir opinión por escrito y me gustaría saber la vuestra».

Este mensaje, junto a otras comunicaciones, es a lo que ahora se acoge Lula da Silva para solicitar la nulidad de toda la causa y, según expertos consultados, esta torpeza por parte de los investigadores podría invalidar las pruebas y salvar al presidente brasileño. Es por ello que, tal y como ha adelantado en exclusiva OKDIARIO, el juez brasileño Eduardo Fernando Appio ha enviado un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García, por el cual avisa de que la fiscal de la trama Púnica está involucrada en la trama Vazajato, en la que varios fiscales intercambiaron a través de Telegram pruebas claves de la Operación Lava Jato, alterando el procedimiento y provocando la posible nulidad.

La Justicia Federal de Brasil también solicita al fiscal general que le abra un expediente disciplinario a la fiscal anticorrupción Teresa Gálvez por falta de cooperación con las autoridades brasileñas. Y es que Brasil ha solicitado a España asumir la investigación del caso Odebrecht, que se estaba instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, al entender que las autoridades brasileñas son «titulares de la Jurisdicción para el enjuiciamiento», revoca así «la cesión de jurisdicción a las autoridades españolas y reclama que el procesado Rodrigo Duran Tacla sea Juzgado en Brasil».

Además, el procesado Tacla ostenta la condición de testigo protegido en la causa brasileña y ha denunciado que se vio obligado a «pagar una extorsión para no ir preso» por el caso Lava Jato. Sin embargo, los requerimientos del juez brasieño han sido «ocultados», según fuentes consultadas, por la fiscal Gálvez al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Odebrecht. Motivo por el que el juez brasileño se queja al fiscal general de España por «falta de cooperación» y solicita que se expediente a la fiscal Gálvez.