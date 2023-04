El detective Francisco Marco ha reactivado su empresa de investigación Método 3 después de varios años de escándalos que provocaron su detención tras la grabación del encuentro entre la diputada Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez en el restaurante La Camarga a finales de 2012. Desde entonces, Marco ha trabajado, casi en exclusiva, desde el anonimato con la familia Pujol para obtener la nulidad judicial de las causas abiertas por corrupción, según confesó en la Audiencia Nacional uno de sus hombres de confianza. Así mismo, el detective catalán se ha unido a las fuerzas independentistas catalanas para dar crédito al mantra secesionista sobre la Policía patriótica y la mal llamada operación Cataluña.

Desde hace un par de meses, Francisco Marco ha recuperado la marca de la agencia Método 3 para relanzar su actividad profesional, como se visualizaba hace una semana en las imágenes grabadas por su equipo al ex árbitro catalán Enríquez Negreira, que fueron difundidas por un diario nacional.

No obstante, si se consulta el Registro Mercantil, Método 3 figura como una sociedad «inactiva por disolución» desde 2010, que fue el último ejercicio del que presentó sus cuentas. La agencia no era un mal negocio para Marco, pues llegó a ingresar en ese año 2,5 millones de euros y contaba con más de 16 empleados en plantilla. En el Registro Mercantil también figura una inscripción del 26 de junio de 2019 con el siguiente texto: «Cierre prov. Hoja reg. Revocación de NIF».

Francisco Marco figuró durante más de diez años en Método 3 como apoderado y director general. Su madre, María Fernández Lado, que fundó el negocio con su esposo, nunca abandonó el estatus societario de administradora y socia única.

La nueva Método 3 ha estrenado una página web en internet, en la que se presenta con el eslogan: «Manténgase protegido con Método 3. Soluciones de gestión de crisis». Pero en realidad, como constatan los antecedentes de la firma de Marco, la protección de los clientes no ha sido una de las virtudes de la agencia, ya que uno de sus informáticos filtró a los medios de comunicación y a la Policía un disco duro con los archivos de los trabajos realizados a sus clientes, de quienes se revelaba su identidad.

Desde antes del escándalo de la grabación de La Camarga, la sociedad Método 3 arrastra una serie de deudas que tendrá que ir solventando para seguir funcionando. Una parte de sus números rojos corresponde a las indemnizaciones impagadas a algunos de sus ex trabajadores, como es el caso del detective Julián Peribáñez, a quien debe unos 120.000 euros, según reclama el detective en los juzgados.

Una marca fantasma

Francisco Marco, al mismo tiempo, ha tenido que llegar a un acuerdo económico con otro de sus trabajadores, Antonio Tamarit, para poder recuperar su sello de identidad. Tamarit se hizo con la marca Método 3 tras la ejecución de un embargo judicial para cubrir una deuda. Aun así, la marca Método 3 figura en el Registro como «suspendida». Tamarit se ha reincorporado a la agencia tras el acuerdo con Marco después de más de diez años de enfrentamientos en los juzgados. Incluso, llegó a escribir un libro junto con Peribáñez donde denunciaba los métodos poco ortodoxos de la compañía de investigación, que provocaron la investigación policial y la detención de Marco.

Tamarit, entonces responsable de la agencia en Madrid, declaró judicialmente que Método 3 mantuvo una relación fluida durante año y medio con la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, entonces dirigida por el comisario de las cloacas, Marcelino Martín Blas, a raíz de que los agentes policiales detectaron que Marco disponía de un informe sobre la empresa Ros Roca, investigada en la trama Gürtel por sus relaciones con Luis Bárcenas. El jefe de la UAI fue quien dirigió las investigaciones sobre la corrupción de los Pujol y otros políticos en Cataluña.

Tamarit, así mismo, manifestó que Método 3 recibió encargos de Ros Roca, que estaba interesada en conocer de qué se la acusaba en las diligencias sobre la Gürtel.

Paradójicamente, Marco disfrutaba de unas excelentes relaciones con Marcelino Martín Blas, el mismo comisario de las cloacas que se hacía cargo de la investigación a los Pujol y de la denominada operación Cataluña, a la que el investigador en sus libros y en sus intervenciones televisivas se refiere también como Policía patriótica.

La guerra abierta entre Marco y sus dos ex colaboradores propició la filtración a la abogada de Podemos Marta Flor de unos correos cruzados entre Peribáñez y un redactor de OKDIARIO, en los que hablaban del caso Dina, la ex asistente de Pablo Iglesias a quien supuestamente le había robado la tarjeta de su móvil. Los emails hackeados fueron presentados por la letrada podemita en la pieza Dina de la Audiencia Nacional, en la que llegó a un acuerdo con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa para perjudicar a OKDIARIO y su director, Eduardo Inda.

El plan contemplaba, incluso, un registro en la sede del diario, algo que atentaba a la libertad de información y que impidió el magistrado de la causa. El montaje del fiscal anticorrupción y la abogada de Pablo Iglesias, que fue aireado por el periódico de Podemos La Última Hora, dirigido por la propia Dina Bousselham, y Público, acabó en una burda maniobra. La jugada torticera de Podemos provocó la salida de la Audiencia Nacional del fiscal Stampa por intercambiar datos con Podemos cuando la causa se mantenía secreta, según se deducía de la información del ex abogado de la formación morada José María Calvente.

Archivo de la pieza 27

En su línea victimista, que se refleja en todos sus libros, Francisco Marco presentó sendas denuncias contra el ex comisario José Villarejo y el ex colaborador de Método 3 Julián Peribáñez, en las piezas 27 y 28 del caso Tándem. La número 27 fue archivada por el magistrado Manuel García Castellón. Tiempo después, Peribáñez sigue convencido de que la intención del dueño de Método 3 fue lograr la nulidad de la declaración de Victoria Álvarez, en las que acusaba a su ex novio Jordi Pujol Ferrusola de sacar a Andorra grandes cantidades de dinero en bolsas.

Álvarez fue captada por Villarejo cuando era comisario adscrito al DAO para que reconociera ante la Justicia las irregularidades económicas de los Pujol, como finalmente hizo. Desde entonces, Álvarez ha sufrido todo tipo de presiones y persecuciones que han colocado su vida al límite.

A pesar del archivo judicial sobre la investigación de Villarejo contra Marco, Wikipedia sigue dando pábulo al victimismo de Método 3 con el siguiente texto: «Investigaciones judiciales posteriores han demostrado que el caso fue orquestado ilegalmente por el comisario Villarejo» e «Investigaciones posteriores por parte de los medios de comunicación y del Parlamento de Cataluña enmarcaron este caso en lo que se conoce como operación Cataluña, demostrando que fue una operación policial orquestada contra la agencia de detectives».

Y Wikipedia continúa con sus alabanzas a Método 3: «La investigación judicial sobre el ex comisario de Policía José Manuel Villarejo está investigando la implicación de la Policía Patriótica en la investigación ilegal realizada contra Método 3». Omite el archivo.