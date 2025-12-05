Un ex consejero navarro acompañaba a Cerdán a Fomento para impulsar a empresas que luego pagaban mordidas

Bernardo Ciriza, consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra desde 2019 hasta 2023, acompañaba a Santos Cerdán al Ministerio de Transportes para impulsar a empresas que luego pagaban mordidas.

Fuentes de alto nivel que pertenecieron a la cúpula de Fomento aseguran que el que fuera secretario de Organización del PSOE y su consejero de confianza entraban en el ministerio y tenían reuniones con José Luis Ábalos.

El entonces ministro les derivaba a sus directores generales para que les precisaran de una manera más técnica la información que solicitaban. En concreto, el director general de Carreteras Javier Herrero les recibía con los brazos abiertos.

Santos Cerdán y Javier Herrero se intercambiaron varios mensajes de Whatsapp, que están en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al haber acordado el juez la entrada y registro en sus domicilios tras ser imputados ambos.

Interés por obras en Navarra

Pese a su discreción y apariencia austera, Cerdán iba por el ministerio preguntando por obras públicas. Otros diputados también lo hacían, pero ninguno tenía tanto poder en el PSOE como Santos, que había sido designado por Pedro Sánchez como secretario de Organización de los socialistas.

El diputado navarro acudía las primeras veces al ministerio acompañado de su consejero de confianza, que era también su íntimo amigo. Ciriza es ingeniero y lleva toda la vida en el Gobierno de Navarra ostentando todo tipo de cargos.

Los dos se interesaban por obras en Navarra, en concreto con el trazado ferroviario de la conexión con Pamplona. Fuentes consultadas aseguran que iban con planos del trazado para ver si podía hacerse de otra manera, pese a que Santos Cerdán es electricista y no tiene formación en ingeniería.

Las voces consultadas aseguran que era muy insistente para que llegase a Pamplona el acceso de la alta velocidad. Se trata de un proyecto que llevaba 20 años guardado en un cajón. También preguntaba con su consejero Ciriza por obras en Tafalla y Olite.

El PP apuntó a Bernardo Ciriza por las adjudicaciones irregulares del túnel de Belate y denunció la trama de corrupción vinculada al PSOE en Navarra en la Comisión de Investigación del Senado.

Cerdán investigado por amaños

El Tribunal Supremo investiga a Santos Cerdán por presuntamente amañar obras públicas en el Ministerio de Transportes. El instructor, Leopoldo Puente, decidió mandarle a prisión preventiva tras decir que había bastantes indicios para considerar que Cerdán, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, «en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública».

El juez situaba el origen en Cerdán y Koldo, que «habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar», pero indica que, cuando Ábalos llegó a Transportes, éste designó a García como asesor suyo, «precisamente a instancia» de Santos, «con el compartido propósito de, aprovechando la condición del ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio», sobre todo en Carreteras y Adif.

«Sirviéndose del mismo método que Koldo y Santos habrían desarrollado previamente a menor escala, se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas de mucha menor envergadura», expone en el auto que envió a Santos Cerdán a la prisión de Soto del Real.