Las declaraciones judiciales de los investigados en el proceso que se instruye contra 13 funcionarios de la Consejería de Igualdad de la Generalitat Valenciana de Mónica Oltra han dejado algunas evidencias incontestables, como cuando el juez puso de manifiesto el pasado 2 de marzo algo realmente esclarecedor sobre el objetivo perseguido en la realización de un «expediente informativo» de la Consejería, que fue enviado a la Fiscalía, un documento de seis páginas donde no hace una sola referencia al papel del educador, marido de Oltra, condenado por abusos sexuales, Luis Eduardo Ramírez Icardi, hasta el extremo de que incluso omite sus apellidos a pesar de facilitar el del resto de personas que testificaron, incluidos los apellidos de la menor.

María José Navarro, funcionaria y técnico de la sección jurídica de la Consejería de Igualdad, declaró el pasado 2 de marzo ante el juez de Instrucción 15 de Valencia durante hora y media. Al final de su declaración el juez dirige su interrogatorio al informe encargado por la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia el 21 de agosto de 2017. Hay que precisar que en esa fecha los abusos sexuales ya habían sido judicializados e incluso el Juzgado que estaba de guardia cuando llegó la denuncia dictó una orden de alejamiento al educador sobre la menor a comienzos de ese mismo mes como medida cautelar. Por eso la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó al ya ex marido de Oltra lo calificó de «informe parajudicial».

La pregunta que hace el juez es «en el informe de usted se recoge con su nombre y dos apellidos a la adolescente (menor). Sin embargo, al presunto abusador se le llama únicamente don Luis. ¿Usted sabía el nombre y apellidos del señor don Luis?» a lo que la técnico de la Consejería responde que «era un educador y en los informes que yo estaba leyendo en un primer momento, cuando me lo entregaron, ponía el educador Luis» y luego reconoció que «luego sí es verdad que lo debía haber completado, por supuesto». Pero además, durante las seis páginas del informe no aparece ni una sola declaración o testimonio del entonces presunto abusador, marido de la consejera.

El juez no dejó de preguntar sobre el extraño hecho de que en la primera página de ese informe aparezcan los nombres de cuatro personas, tres de ellas con apellidos y una sin ellos, la misma persona, el marido de Oltra, que ya luego no se menciona nunca más en todo el informe de seis páginas. Ni una sola mención a «don Luis».

Este documento fue enviado a la Fiscalía tras solicitarlo insistentemente en dos ocasiones tal y como publicó OKDIARIO. «Pero cuando usted lo entrevista o recibe declaración a este señor, llega a saber su nombre y apellidos porque para citarle ¿cómo lo cita?», pregunta el juez Vicente Ríos, a lo que Navarro respondió que «por teléfono» y el juez, que intenta demostrar que la funcionaria conocía los apellidos del marido de Oltra, insiste: «¿Cuándo ese señor llega (al lugar de la entrevista) se identifica ante usted con el DNI?», y como la respuesta es afirmativa, el juez confirma «Y entonces ¿usted ve el nombre del señor?» y repite: «Usted sabía que era el marido de la señora Oltra? ¿Desde cuándo sabía que era el marido de la señora Oltra?».

La funcionaria tiene que reconocer que «sí» y «cuando comencé el expediente no, o sea, cuando me dijeron que lo iba a hacer no, pero a los pocos día lo oí». La pregunta del juez es casi obligada entonces: «¿Y qué oye usted?», «que era el marido de la señora Oltra», responde María José Navarro. El informe se terminó de redactar el 22 de noviembre de 2017 y se remitió a la Dirección Territorial de Infancia, según añadió la investigada, que sólo respondió a las preguntas del juez, del fiscal y de su propia abogada.

El informe incluso llega a relatar hechos que se han probado que no son reales, como que la niña abusada estaba fugada antes de denunciar los abusos y así se lo hace saber el juez a la instructora de la Conselleria: «Dice usted que tras la última fuga del centro de la menor, ésta fue reingresada el 22 de junio de 2017 por agentes de Policía. Durante el traslado el novio de Teresa le dijo a ésta: cuenta a los Policías y así se enterarán», lo cual es incierto, ya que era otra menor la que estaba fugada y la que advierte a los agentes lo que le ocurría a Mayte, la menor abusada, algo que el juez le recuerda a la funcionaria investigada.