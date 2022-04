Las declaraciones judiciales de los investigados en el proceso que se instruye contra 13 funcionarios de la Consejería de Igualdad de la Generalitat de Valencia de Mónica Oltra y técnicos, educadores, psicólogos, algunos privados, para dilucidar su posible participación en la ocultación de hechos que implicaban al entonces marido de Mónica Oltra, Luis Ramírez Icardi, como autor de abusos sexuales en un centro donde prestaba servicio como educador presentan muchas contradicciones. De hecho, la psicóloga encargada por la Consejería de Oltra de realizar un informe sobre la veracidad del relato de la niña víctima de Ramírez llegó a decir que «mi informe no dice que la niña no era creíble», tal y como otros imputados se han empeñado en mantener como cierto para justificar que no acudieran a la Policía ni al juez para denunciar estos hechos.

Esta causa que ha acabado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) para decidir si Oltra es imputada fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras las declaraciones de varios de estos nuevos investigados durante la causa penal que condenó a Luis Ramírez Icardi, entonces esposo de Mónica Oltra, a cinco años de prisión por abusos sexuales cuando era educador de una menor en un centro tutelado por la misma Consejería de Oltra.

El pasado 2 de marzo pasó por el Juzgado la psicóloga Isabel Añón, del Servicio de Atención Psicológica a Menores Victimas de Abusos Sexuales y Menores Perpetradores de la Comunidad Valenciana, que trabaja en el Instituto Espill y realizó un informe para la Consejería de Igualdad a petición, supuestamente porque esto no quedó claro en ninguna de las declaraciones, de la técnico jurídica de la Consejería María José Navarro, encargada de investigar la veracidad de los abusos sexuales realizados por el marido de Oltra y denunciados por una menor de 14 años llamada Mayte.

En el caso de Isabel Añón, a diferencia de lo que ocurre con otros investigados, sí respondió a las preguntas de todas las partes y precisamente en respuesta a una pregunta del abogado Manuel Salazar que representa la acusación particular ejercida por la entonces menor y la asociación España 2.000 llegó una de las respuestas más interesantes de toda la comparecencia cuando la psicóloga dijo que «en el informe no se dice que la niña no sea creíble”, en contra de lo que luego reflejaría el informe elaborado por la Consejería y enviado a la Fiscalía, el 7 de noviembre de 2017. Por cierto, este informe de Añón fue encargado cuando ya Fiscalía de Menores había iniciado diligencias de investigación y fue aportado durante el primer juicio contra el marido de Oltra, cuando estaba a punto de ser sentenciado, lo que provocó la anulación de su primer juicio por «indefensión» al aportar la Conselleria esta prueba que ya tenía en su poder desde noviembre de 2017 y que «olvidó» en un cajón de Igualdad hasta el año 2019.

Sin embargo, la perito judicial nombrada por el Tribunal estimó que el testimonio de la menor entonces era creíble. Quizás porque en ese momento solo se aportaron las conclusiones del informe al juicio, al ser una menor se omitieron otros detalles escabrosos, quedó la versión final de que «se estima que su testimonio es poco creíble». Pero Isabel Añón especificó que «poco creíble no es no creíble, es así porque cuando cogemos ese testimonio vemos que hay muchas contradicciones, vemos que cambia la temporalidad, vemos que no sabe situar, que no hay una afectación» y reitera que «en ningún momento se dice que ese testimonio no sea creíble, y tampoco se habla de que no sea probable» para terminar diciendo que «desde el punto de vista del Instituto Espill sería un informe poco concluyente».

La defensa del marido de Oltra y la Consejería de Igualdad que ella dirige usó una frase de las conclusiones de un informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO y tiene 21 páginas, para en el primer caso ejercer su legítimo derecho de defensa, pero en el segundo caso para elaborar otro informe propio, de seis páginas, enviado a la Fiscalía el 27 de noviembre de 2017 bajo el epígrafe de «pericial» e «Informe del Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales y Menores Perpetradores de la Comunidad Valenciana». Un informe que no fue aportado en primera instancia a la investigación judicial que se seguían contra el marido de Oltra, a pesar de ser encargado cuando ya se habían iniciado.