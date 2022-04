Isabel Domingo Martín, directora del centro de menores donde estaba interna la menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra, e investigada en la nueva causa que ha llevado a la consejera y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, alertó en varios informes que redactó seis meses antes de que la Justicia decidiera alejar al abusador, entonces todavía pareja de Oltra, de la menor: «La familia está horrorizada con las cosas que Mayte (la menor) les ha contado», llegó a escribir la directora en uno de sus informes enviados en febrero de 2017 a la Vicepresidencia y Conselleria de Oltra. Sin embargo, la consejera asegura que conoció los hechos de manera extraoficial en agosto de ese mismo año, cuando llegó una orden de alejamiento al domicilio que compartía entonces con Luis Ramírez Icardi, educador en el centro que tutelaba a la menor abusada y condenado luego a cinco años de cárcel.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que todavía investiga la posible comisión de algún delito en la gestión por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de su máxima responsable, Mónica Oltra, interrogó desde febrero de este año a 13 funcionarios de este departamento, cuyos testimonios han acorralado a Oltra hasta llevarla al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). El alto tribunal valenciano tendrá que decidir si sienta a Mónica Oltra en el banquillo. La causa se abrió después de la condena de su ex marido, en abril de 2021, por abusos sexuales sobre una menor de 14 años, sentencia recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

OKDIARIO ofrece hoy el vídeo del testimonio de la primera investigada por el juzgado, Isabel Domingo, directora del centro de menores donde estaba acogida Mayte, la víctima de la ex pareja de Oltra. El juzgado valenciano decidió el pasado viernes que la consejera deberá acudir ante el TSJV, ya que es aforada, para decidir si existe responsabilidad en la gestión de este suceso.

La directora del centro fue interrogada el pasado 22 de febrero y sólo respondió a preguntas del juez y del fiscal, una tónica habitual durante este procedimiento en el que los imputados no han contestado ni a la acusación particular de la menor, ejercida por el abogado José Luis Roberto, ni a las acusaciones populares representadas por Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, y Cristina Seguí, en representación de la asociación. Gobierna-Te.

La investigada relató su dinámica a la hora de emitir informes y las fechas cuando lo hizo. Este dato es muy importante porque toda la causa versa sobre las fechas en las que la Consejería de Igualdad tuvo conocimiento de los hechos y qué hizo o no para subsanarlos, ayudar a las autoridades y proteger a la menor. De hecho, esta causa se inició por unas declaraciones en el juicio a Luis Ramírez, que acabó con una condena de cinco años de cárcel por los abusos sexuales entre finales de 2016 y comienzos de 2017. El primero de estos informes fue redactado, según recoge el sumario, el 27 de febrero de 2017 y luego sufrió algunos añadidos el 8 y 10 de marzo del mismo año, según explicó Isabel Domingo a preguntas del juez Vicente Ríos.

Según la directora del centro de menores, elaboró el primer documento tras una conversación con Consuelo (Chelo) Escriche, trabajadora social del Comité Antisida. Esta asociación mantenía contacto con la menor porque servía de puente entre el padre de la joven, encarcelado, y la menor tutelada por las autoridades valencianas. A los 25 minutos de su declaración, el juez pregunta por la frase escrita por Domingo en este primer informe: «El día 20 de febrero de 2017 usted mantiene una serie de comunicaciones con la señora Escriche (…). Hace usted referencia a que es informada de que Mayte ha ido con el novio a visitarles y que la familia (del novio) ha hecho una solicitud de acogimiento de la menor, entonces en Conselleria (…) añade usted una cosa que me parece oportuno preguntarle y es que, apunta, que la familia está horrorizada con las cosas que Mayte les ha contado. Y pregunto si puede ser más precisa acerca de qué era aquello de que la familia estaba horrorizada».

Domingo habló entonces sobre una discusión tenida con Escriche sobre el dinero que el padre le proporcionaba a la menor y que tanto el Centro como el Comité Antisida le administraban a Mayte. Pero el juez volvió de nuevo a centrar el interrogatorio e insistió en esta frase «que usted anota y es que, abro comillas, la familia está horrorizada con las cosas que Mayte ha contado». Entonces la directora aseguró al juez que se lo había dicho Consuelo Escriche, que declarará el próximo 11 de abril, y que «no me comenta, que la familia le dice simplemente que está horrorizada y sí me dice después que sepas que Mayte no va (al centro) porque hay un problema con un educador».

Pero el juez incidió de nuevo en esta misma línea y vuelve a preguntar a la directora del centro que «en la segunda comunicación telefónica de ese día, ahí es cuando sí que le comunican que existe un problema con un educador del centro, ¿es correcto? También le dicen que le ha visto el psicólogo del Comité y la ha valorado…». Entonces Domingo tuvo que reconocer que «después de la discusión fuerte, (Escriche) me llama y me dice para que sepas por qué no quiere volver (la menor)» y sentencia: «Es por esto (los abusos)».

Alejaron a la menor

La cuestión es que no se inició una investigación penal hasta que dos policías, el 29 de junio de 2017, conocieron los hechos cuando llevaban a una menor de vuelta al Centro y ésta se encontró con Mayte en la puerta y le dijo que «cuenta a los policías lo que te está pasando en el Centro». Es entonces cuando los agentes de la Policía Nacional decidieron hablar con la menor y trasladaron el problema a la Fiscalía de Menores de Valencia, que comenzó a investigar los abusos.

Finalmente, la directora declaró ante la Fiscalía de Menores junto a la menor abusada el 5 de julio de 2017. A pesar de todo esto, la menor no fue trasladada de centro, ni el educador, hasta el 16 de agosto. Oltra sostiene que tuvo conocimiento extraoficial ese 4 de agosto, cuando a su domicilio llegó una orden de alejamiento a su marido.