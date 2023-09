El término es cada vez más común: fentanilo, la droga zombie. Es un fármaco cuyo mal uso está causando estragos especialmente en Estados Unidos, desde donde se ha ido extendiendo por otros países. Se trata de una droga que parecía estar controlada en España, limitada a usos terapéuticos bajo supervisión médica, pero la realidad es que el fentanilo ya ha irrumpido como droga ilegal en nuestro país y su puerta de entrada está siendo Barcelona. Así lo indican fuentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Alertan de la creciente entrada ilegal de esta nueva droga por la Ciudad Condal y su creciente riesgo de expansión a otras grandes urbes.

El problema del que advierten las citadas fuentes no es sólo que se esté incrementando el consumo ilegal de fentanilo en Barcelona, fenómeno que se viene observando desde hace unos meses. Lo más alarmante –indican– es que las redes de narcotráfico de la droga zombie en nuestro país han hecho de la capital catalana una base de operaciones desde la que importan esta sustancia y la distribuyen a otros puntos de España.

«El consumo de la droga zombie está aumentando y su control es cada vez más complicado porque el Gobierno no está poniendo medidas ni medios para paralizarlo», alertan desde el CNI a este periódico.

A pesar de que se trata de una sustancia de uso médico, dentro de los fármacos denominados analgésicos opioides –de gran potencia para calmar dolores crónicos muy agudos–, sus efectos lo han convertido en una droga que circula ilegalmente de forma creciente. Hasta ahora en España se consideraba que esta problemática era muy reducida, pero desde Inteligencia han alertado que han detectado una circulación alarmantemente creciente del fentanilo por parte de grupos organizados de narcotraficantes. Y el epicentro de esa alerta es Barcelona.

Repunte del narcotráfico

El fentanilo tiene un gran potencial adictivo, cuyos efectos se traducen en cuerpos que vagan por las calles sin control alguno, sin consciencia y con extrañas posturas corporales. De ahí que se haya popularizado el término de droga zombi para referirse a esta sustancia.

Más allá del fentanilo y de su especial incidencia en Barcelona, el problema del narcotráfico en España está repuntando desde hace un año y, sobre todo, entre gente joven. El CNI también ha puesto su foco en este aumento del consumo y tráfico de drogas. Cada vez hay más «puntos calientes» repartidos por nuestro país, expresión con la que las fuerzas de seguridad se refieren a las zonas de mayor presencia de narcotraficantes y organizaciones dedicadas a la recepción y distribución de estupefacientes.

Las mismas fuentes explican que ese fenómeno se está observando de forma preocupante en ciudades como Madrid: hasta ahora las «zonas calientes» de distribución y consumo concentrado de drogas estaban muy delimitadas; ahora, ya no, se ha expandido este crítico mapa de la droga en la capital de España.

En otras zonas de España también se está detectando, sin que –indican desde Inteligencia– las fuerzas de seguridad tengan capacidad operativa suficiente para atacar esta expansión del narcotráfico. «Estamos desbordados, no hay suficiente capacidad de respuesta, porque el aumento de las redes de narcotráfico está siendo muy notable y por parte del Gobierno no se están tomando medidas en materia de refuerzo de medios para la lucha contra esta delincuencia, no se ha realizado ningún plan estratégico ni se están dotando las diferentes unidades», comentan fuentes del CNI.

Según ha podido saber este periódico la alarma que se está generando va más allá de la droga zombi. Indican que el narcotráfico está repuntando en Galicia, que fue una «zona caliente» en su día como gran puerta de entrada de droga en España y que se logró combatir. Ahora está volviendo a repuntar de forma preocupante, advierten las mismas fuentes. El aumento de actividad de las redes de narcotráfico se está observando también en otras «zonas calientes», caso de Algeciras, Gibraltar, la Costa del Sol, el Levante, Ceuta y Melilla.

Madrid y el fentanilo

En Madrid, capital el tráfico de drogas, también está siendo alarmante. Los diferentes puntos calientes de venta y consumo de estupefacientes que se han situado siempre en grupos marginales de la ciudad como Vallecas, Carabanchel o Ciudad Lineal, ahora se está ampliando y expandiendo. Esto mismo está fomentando la inseguridad en zonas en las que apenas habían estado en el punto de mira a la hora de controlar el tráfico de drogas.