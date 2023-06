OKDIARIO accede en exclusiva a los audios de la declaración del yihadista de Algeciras en la Audiencia Nacional. Un relato en el que confirmó sin ningún remordimiento la autoría de los ataques a las iglesias de San Isidro y La Palma que le costaron la vida al sacristán y heridas muy graves al vicario. Yassine Kanjaa le dio todo tipo de detalles al juez y confirmó que espera una recompensa de Alá por sus ataques, lo que le valió la prisión provisional y la calificación de los hechos como terrorismo yihadista.

La declaración del marroquí que machete en mano desató una noche de terror en Algeciras el pasado 25 de enero, se prolongó durante cerca de una hora y media con la ayuda de un intérprete de la Audiencia Nacional. Era su primera comparecencia y no muestra un ápice de arrepentimiento. Yassine Kanjaa tiene ganas de hablar, y advierte que va a dar detalles por primera vez que nadie conoce.

Ése es el motivo que le lleva a comenzar su declaración con la siguiente descripción: «Soy un mensajero de Alá para sacar a a gente de esta situación porque mucha gente no está en el buen camino, tienen que creer en Dios (Alá) y alejarse del camino de Satán, y los que sigan el camino de Satán van al infierno y los que sigan el camino de Dios van al paraíso».

Es la forma en la que el terrorista justifica los ataques a las dos iglesias de Algeciras. Yassine Kanjaa cuenta que esa tarde discutió con varias personas en la plaza, junto a las iglesias, y les dijo que los curas les engañaban. Tras ser expulsado de uno de los templos, cogió un machete que guardaba en el falso techo del piso patera donde vivía y enfiló el camino de las iglesias con una idea fija: «Efectivamente, entré en la iglesia porque el señor de ahí se relaciona con Satán (el sacerdote) y yo soy enemigo de Satán».

El juez le preguntó con la misma determinación qué es lo que hizo entonces y Kanjaa respondió: «Fui a por el cura a cortarle la cabeza y quitarle de en medio, le corté el cuello por detrás, en la espalda». El yihadista se refiere al vicario de la ermita de San Isidro, víctima del primer ataque. A la pregunta del juez, de si tenía intención de acabar con su vida, Kanjaa responde con un tajante «Sí».

«¿Qué es lo que hizo después?», inquiere el juez y Kanjaa responde: «Bajé a la otra iglesia (La Palma) a buscar al otro cura para matarle, porque me mandó Alá. Yo soy el mensajero de Alá y tengo que hacer esto para salvar a esta gente (los parroquianos) para que no sigan a los curas porque les quiero salvar del infierno».

A la pregunta de «¿Y qué hizo allí?» Kanjaa responde con brevedad pero con contundencia: «Allí había más gente (en la iglesia de La Palma) y me dirigí al cura, quería matarle y cortarle la cabeza también». A quien encontró el terrorista fue al sacristán, que consiguió sobrevivir a los primeros golpes y huir a la calle, aunque una vez allí Kanjaa le alcanzó y le remató con el machete.

El yihadista de Algeciras no debía encontrarse allí en ese momento, ya que desde 2022 se había detectado su estancia ilegal en España. El mismo terrorista le confesó al juez que llegó «en una zodiac» y se le abrió un expediente que desembocó en una orden de expulsión que no llegó a ejecutarse. En todo ese tiempo adoptó la Ley Islámica, algo que mantiene hasta el punto de confesarle a su abogada durante el interrogatorio que espera una recompensa por el asesinato del sacristán de La Palma.

«La Ley Islámica dice que hay muchas cosas que se pueden aplicar, y yo sé que tengo recompensa haciendo esto con Alá, me vino y lo hice, no tengo más explicación». Apuntó Kanjaa. Por si no había quedado claro, le dijo al juez que si no estuviera detenido seguiría matando.

Tras tomarle declaración y analizar la información obtenida por la Policía, el juez Gadea calificó ese 30 de enero de 2023 que la actividad desarrollada por Kanjaa «se puede calificar como un ataque yihadista en Algeciras dirigido, tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica, como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán». Ahora, Yassine, ha sido ingresado en un centro psiquiátrico.