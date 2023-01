El grito del yihadista de Algeciras cuando fue detenido: «¡Lo merecían, la auténtica fe es Alá!»

«Lo merecían, la auténtica fe es Alá», señalaba el marroquí Yasin Kanza ante los agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron el pasado miércoles tras atacar dos iglesias, asesinar al sacristán Diego Valencia y dejar varios heridos. Y lo cierto es que bastaba con ver su sonrisa en el momento de la detención para cerciorarse de que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Ahora, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía por fuentes policiales, sabemos que en el momento de ser detenido no hacía más que repetir una frase: «Lo merecían».

Según las mismas fuentes, el yihadista fue detenido mientras rezaba en una plaza tras asesinar a Diego Valencia. Tras ello, en su declaración ante los agentes lo único que hizo es repetir una y otra vez lo mismo: «Lo merecían». Nada más. Pese a ello, la izquierda no hace más que repetir que no hay que relacionar esta tragedia con la religión, pese a que Yasin Kanza mataba al grito de «Alá es grande» y que, posteriormente, no mostraba arrepentimiento alguno, más bien todo lo contrario.

DAESH

Un canal pro DAESH (Estado Islámico) se ha hecho eco del ataque mortal registrado en Algeciras (Cádiz) el pasado miércoles y que se investiga en la Audiencia Nacional como delito de terrorismo.

Fuentes policiales subrayan la diferencia entre la inclusión en este medio de alusiones a lo ocurrido en Algeciras y a otros casos en los que la organización terrorista DAESH -o cualquier otra de corte yihadista- sí reivindica expresamente los atentados en medios considerados de un perfil ‘oficial’.

Los investigadores de la Policía Nacional investigan la acción criminal que dejó un sacristán fallecido y cuatro heridos, entre ellos un sacerdote, por las acometidas con un machete de grandes dimensiones realizadas por Yassine K, un marroquí de 25 años con orden de expulsión en vigor por situación irregular en España.

En el auto por el que autorizó el registro en su domicilio, el juez de la Audiencia Nacional considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de asesinato y lesiones con instrumento peligroso con fines terroristas, y relaciona la acción con el salafismo yihadista. Las actuaciones han sido declaradas secretas y está previsto que el detenido pase a disposición judicial el próximo lunes.