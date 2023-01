Musulmanes de Algeciras dicen desconocer la tragedia: “¿Un ataque? ¿Cuándo?”

La comunidad musulmana de Algeciras prefiere, en general, mantenerse al margen de lo sucedido al menos hasta que se aclaren los hechos. Es lo que ha podido comprobar OKDIARIO Andalucía en el barrio más musulmán de la ciudad. Junto a la calle Tarifa, donde se encuentra la principal mezquita de Algeciras, apenas un par de personas han condenado enérgicamente el ataque yihadista de todos con los que ha intentado hablar este periódico. «Debe morir de la misma forma que ha asesinado», decía este hombre, visiblemente afectado por el asesinato.

Sin embargo, de todas las personas con las que ha intentado hablar este medio, la inmensa mayoría de ellos han preferido no hacer declaraciones y, quienes sí las han hecho, decían desconocer qué es lo que había sucedido.

La mezquita, por cierto, se encuentra rodeada por completo de grafitis contra la Policía Nacional. Este periódico ha intentado hablar, sin éxito, con los responsables de la misma, por lo que nos hemos limitado a preguntar a quienes paseaban por la zona y tenían rasgos magrebíes.

«Yo no me he enterado de nada», explicaba a OKDIARIO Andalucía un hombre, que esgrimía que «es que acabo de llegar». «No sé quién es y no he visto nada», explica. Otra persona que también se ha parado a hablar también condenaba los hechos: «Me siento muy mal porque esa persona que se ha muerto era casi de la familia».

«Yo acabo de llegar, no sé nada», decía otro hombre consultado por este periódico. «¿Un ataque? ¿Cuándo?», preguntaba. Los demás, como pueden ver en el vídeo que acompaña a estas líneas, no querían hacer ningún tipo de comentario.

Capilla ardiente

La Iglesia de Nuestra Señora de La Palma en Algeciras (Cádiz) acoge a partir de las 17:00 horas la capilla ardiente de Diego Valencia, el sacristán asesinado en la tarde de este miércoles por un hombre, de 25 años y origen marroquí, que irrumpió con un machete en esa misma parroquia.

Por su parte, el funeral se oficiará este viernes a las 13:00 horas en la misma parroquia de La Palma, en la que la víctima ejercía de sacristán desde hacía 16 años.

Diego Valencia fue asesinado en la tarde este miércoles tras ser apuñalado por un hombre, ya detenido y a la espera de pasar a disposición judicial, que perpetró un ataque a dos iglesias de Algeciras. Primero en la Iglesia de San Isidro, donde hirió en el cuello al sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, de 74 años de edad, que se encuentra fuera de peligro.

Posteriormente, se dirigió a la Iglesia de La Palma y allí encontró a Diego recogiendo las cosas en el altar, al que hirió y tras salir corriendo pidiendo auxilio, remató en la plaza Alta hasta causarle la muerte en el acto.