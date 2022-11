En el encuentro celebrado en Bali por motivo de la reunión del G20, el presidente de China, Xi Jinping, ha avisado a su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Taiwán es «la primera línea roja» que no debe cruzar en caso de que quiera reconducir las relaciones bilaterales a buen puerto.

Tras el encuentro, de algo más de tres horas, Biden ha descartado que exista un «riesgo inminente» de ataque por parte de China contra Taiwán a pesar del aumento de la tensión en la zona.

El dirigente norteamericano ha señalado que ha trasladado a Xi que la política de Estados Unidos sobre la isla, a la que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía, «no ha cambiado».

No obstante, antes del encuentro había indicado en varias ocasiones que Estados Unidos defenderá a Taiwán militarmente en caso de que China dé pasos hacia una intervención o conflicto militar, según informaciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

«He dejado claro que quiero ver cómo se resuelven las cuestiones en el estrecho de Taiwán de forma pacífica, por lo que el asunto nunca debería llegar a más», ha aseverado antes de incidir en que está convencido de que Xi «entendió perfectamente lo que estaba diciendo».

Corea del Norte

Biden ha destacado, además, que carece de «certezas» sobre la verdadera influencia de China en asuntos relacionados con Corea del Norte, como la realización de ensayos balísticos.

«Le he trasladado al presidente Xi Jinping que tienen la obligación de intentar que Corea del Norte no se involucre en cuestiones nucleares y he aclarado que, en caso de que Pyongyang lleve a cabo un ensayo nuclear, tendríamos que tomar medidas en el plano defensivo que no irían contra China», ha aseverado.

En este sentido, ha puntualizado que considera que Xi «no busca un aumento de la tensión» en la península de Corea y ha tratado de recalcar lo que implica para Estados Unidos en la región «la actitud norcoreana».

«Es difícil determinar si China tiene o no la capacidad de convencer a Kim Jong Un de que deje de lado sus lanzamientos y ensayos. Confío en que China no desea que Corea del Norte se vea implicada en aumentos de la tensión», ha sostenido.

Por otra parte, ha hecho hincapié en la importancia de la democracia estadounidense en referencia a las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterm, celebradas recientemente.

Los resultados, tal y como ha subrayado, «muestran la fortaleza y resiliencia» de la democracia estadounidense. «Lo que hemos visto es acción. El pueblo estadounidense ha demostrado una vez más que somos democracia», ha manifestado.

«Las elecciones muestran un claro rechazo a aquellos que niegan los resultados de las presidenciales. Existe un rechazo también a la violencia política y la intimidación de los votantes», ha recalcado.