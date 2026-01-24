Los venezolanos avisan a España desde San Cristóbal: «Sánchez es igual que Maduro, ya lo vivimos»

«Estamos en la ermita de San Cristóbal, aquí en el estado de Táchira, en Venezuela. Vamos a preguntar qué tal viven sin Maduro, porque aquí hay absoluta normalidad. ¿Pero por qué no vuelven el resto de los venezolanos? Porque todavía queda Diosdado Cabello y todavía queda la cúpula desde Venezuela», arranca el reportero de OKDIARIO nada más llegar a la ciudad que el régimen chavista ha convertido en inaccesible para los medios internacionales.

La hazaña periodística que ningún otro medio ha conseguido permite dar voz directa a los venezolanos de San Cristóbal, que hablan sin tapujos sobre la realidad que viven bajo el régimen ahora de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

«La esperanza está en Dios, no en Diosdado»

Los primeros testimonios recogidos por OKDIARIO en la ermita de San Cristóbal son contundentes. «¿Tienen esperanza ustedes?», pregunta el reportero. «Claro que sí, claro. La esperanza está en Dios, no en el hombre bueno, pero sí está en el Diosdado. La esperanza es mala porque el Dios dado no, por eso no, esto es lo peor de lo peor», responde un vecino.

La referencia al nombre de Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo, provoca comentarios demoledores. «Le llaman ahora Dios. ¿Miedo? Porque ya ha cambiado. No, no, no. Ese es el… Ellos están con el diablo», asegura otro testimonio. «¿Con el diablo?» «El diablo es traicionero y en cualquier momento los va, les va a traicionar», sentencia.

Economía dura e incertidumbre total

Preguntados por cómo están viviendo las cosas en Venezuela, la respuesta es unánime: «Parte económica dura». La incertidumbre es la tónica general, aunque la esperanza persiste. «Esperanza nunca se acaba», aseguran.

Sin embargo, explican por qué la gente no vuelve a pesar del anunciado cambio político: «Todavía siguen los… No sería catastrófico si lo agarran así de uno. Y la transición tiene que ser clara para evitar guerras, sangre», advierte un vecino que pide no ser identificado.

Los colectivos armados siembran el terror

Una de las revelaciones más escalofriantes surge espontáneamente: «Hay mucha gente que va armada. Los colectivos… Y hay un centro de colectivos casualmente», alerta un testigo señalando la presencia de los grupos paramilitares chavistas que actúan como brazo armado del régimen.

El miedo a represalias es palpable. «No damos declaraciones. Somos interesados», se excusa uno de los entrevistados. «Claro, son interesados que no pueden salir en la televisión», comprende el reportero.

«En España no puedes hablar eso porque es traidor a la patria»

La autocensura impuesta por el régimen queda patente: «Es instigación al odio y toda esa vaina. Entonces uno como que tiene que andar bajo perfil en la vida», explica un vecino que acepta hablar con tranquilidad ante las cámaras de OKDIARIO.

«Ahora tenemos esperanza con el cambio en Venezuela», confirma. «Siempre se ha esperado eso por muchos años. Muchos años. 27 años de chavismo», lamenta.

Pensionistas sin recursos y desempleo masivo

La realidad económica es devastadora. «Hay muchos desempleados. Yo por eso digo yo soy desempleado y por decir algo, lo que nos dan de pensiones no nos sirve para nada», denuncia un jubilado. La sentencia es clara: «Pero el chavismo no ha funcionado. No, no ha funcionado. Eso es verídico».

A pesar de todo, el pueblo mantiene la fe. «¿Venezuela va a resurgir de sus cenizas?» «Venezuela nunca ha muerto. Venezuela lo que pasa está pasando una transición, una o una prueba», responde un vecino.

«Pero son 26 años de prueba», objeta el reportero. «Sí, pero ¿cuánto pasó el pueblo de Israel? 40 años. Nosotros pasamos menos. Tenemos que pasar ya. No podemos olvidarlo», replica con esperanza religiosa.

La convicción es absoluta: «Eso va a ser así. Tipo dominó. Van cayendo, van cayendo, van cayendo. Porque eso lo vamos a tener en un rato. Porque tenemos que tenerlo, porque tienen todos los poderes».

«Chavistas sin muelas»

Una expresión popular resume la contradicción del régimen: «Chavistas sin muelas. Se atracaban, no tienen que comer, pero siguen. No sé por qué siguen apoyando». La respuesta es la pobreza extrema: «La vaina pobreza extrema y la pobreza extrema no funciona el chavismo. Ellos siguen ahí y aplaudiendo y sacando las armas si es preciso. ¡Qué horror!»

Los datos económicos son estremecedores. «Si usted es profesor universitario, 70 dólares, ¿cuántos son?», pregunta el reportero. «Son 4 dólares al mes. ¿Cuánto? No, no, no menos. Menos 4 dólares. Un profesor universitario», confirma el testimonio. «Pues entonces estará de acuerdo conmigo que queremos un cambio», concluye el entrevistado.

La queja contra TVE: «Solo hablan de Julio Iglesias»

Una crítica inesperada surge contra la televisión pública española. «La televisión española está hablando de Julio Iglesias. ¿Qué es eso que tienen con el Presidente? Es loco», protesta un venezolano.

«Porque tenemos un presidente que es amigo de los chavistas», responde el reportero de OKDIARIO, en referencia a Pedro Sánchez.

La cultura del esfuerzo, destruida

«Yo no creo en los vicios. Y en este caso es vicio. El vicio es algo muy sencillo: que la gente se adapta a ser dependiente de que le den la miseria», explica un vecino sobre el sistema de clientelismo chavista.

«La paguita que llamamos en España, la limosna. ¿No? Usted es del esfuerzo, de la meritocracia», confirma el reportero. «Yo creo en los cambios. Yo creo que para que un país digamos crezca, tienes que emprender y trabajar. Eso es correcto y no recibir el dinero del Estado», sentencia.

«Diosdado es un depredador»

La valoración sobre el hombre fuerte del régimen es demoledora. «¿Diosdado Cabello lo va a permitir?» «Mira, para mí él es un depredador», responde tajante un entrevistado.

«Tú puedes en la vida crecer, pero honradamente. Ahora dime cómo crecieron ellos. Exprimiendo al pueblo», añade sobre el enriquecimiento de la cúpula chavista.

El fin de la meritocracia

«Mucha gente se beneficia directamente del gobierno y gana algo arbitrario. O sea, lo que usted se demora años en construir, si lo construye en un año, usted está enseñando al chico la cultura del esfuerzo a esforzarse. Y hay quien llega y es amigo de algún político y rico», denuncia otro testimonio.

«Antes entraban por meritocracia, meritocracia y ahora no», confirma sobre el acceso a empleos públicos. «¿Político?» «Sí. ¡Qué horror! Este es amigo mío allá. Yo soy graduado. Métase ahí. Acabado. Robar, robar, robar».

«Que vuelvan nuestras familias»

El anhelo del pueblo es claro. «Lo que se quiere es que la Venezuela sea igual como antes. Que haya producción, que haya trabajo y que por decir algo, toda nuestra familia que está por fuera, que vuelva, que se vuelva para acá. Yo tengo muchos, muchos, muchos familiares fuera de aquí, de Venezuela», explica un vecino.

Y añade: «A nivel internacional ninguna parte han funcionado el socialismo y el comunismo. Nada, nada, nada».

El mensaje para España: «Que se ponga las pilas»

La advertencia para España es directa. «¿Qué le decimos a los españoles? Que vengan a Venezuela en cuanto cambie el comunismo. Ni el socialismo funciona. No, no funciona. Y España también, que se ponga las pilas porque tiene un presidente que no vale la pena. Igualito está como está con esa gente y es la misma. Es la misma cuestión. Sánchez, exacto. Y nosotros aquí como venezolanos, ya lo vivimos en carne propia», sentencia.

«¿Dónde están los derechos de los ciudadanos?»

La pregunta final resume la situación: «Ellos hablan de que tiene derecho el ciudadano aquel por no decirle lo que piensa. Si a nosotros como ciudadanos, ¿dónde están los derechos?» «¿Dónde están los derechos de los ciudadanos?», repite el reportero.

Agradecimiento a Trump y fe en María Corina

«¿Están ustedes agradecidos a Trump?» «Pues estamos agradecidos. Primero, yo por lo menos, porque siempre estoy agradecido con Dios, porque nada se hace sin la función de Dios. Y de repente Dios le puso su corazón que hiciera esto y todo. Pero sí, estoy agradecido porque en realidad nadie había sido capaz», responde un venezolano.

«Quedamos con el mensaje de esperanza de que iba a haber cambio y confiamos en María Corina. En esa señora sí creo», concluye otro testimonio.

El veredicto final

«Ya lo habéis visto y ya entendéis por qué Diosdado Cabello y el chavismo no quiere que entre la prensa. La gente está por el cambio, la gente no quiere más tiranía chavista. La gente no habla a favor ni del chavismo, ni de Maduro, ni de Delcy, ni de Diosdado Cabello. Quieren un cambio y lo que no quieren es que lo contemos. Y por eso hemos venido aquí, para que la libertad de expresión prevalezca», concluye el reportero de OKDIARIO.

«Gracias a los venezolanos que han dado la cara, gracias a los que nos apoyáis y a los venezolanos. ¡Gloria al bravo pueblo!», finaliza la histórica crónica desde San Cristóbal, la ciudad que el chavismo quería mantener oculta al mundo.