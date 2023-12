Al menos seis muertos, entre ellos un niño de 2 años, en los tornados de Nashville

Una serie de tornados ha causado enromes destrozos en Tennessee, Estados Unidos, este domingo. Este desastre natural ha dejado numerosos daños materiales y múltiples heridos. Además, han fallecido seis personas, entre los que se encuentra un niño de dos años. Estos tornados también han dejado sin luz a más de 130.000 personas en la ciudad de Nashville.

Durante seis horas este domingo, los habitantes de Tennessee tuvieron que estar refugiados de los tornados, ya que por la noche las alarmas dejaron de sonar y las personas pudieron volver a sus domicilios de forma normal.

Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional han apuntado en la red social X (antes Twitter) que los destructivos tornados se generaron en las áreas de Clarksville y Nashville. Las fotos publicadas por el Departamento de Bomberos de Clarksville en las redes sociales mostraban casas dañadas con escombros esparcidos en el césped y un camión con remolque volcado de costado en una carretera.

Tennessee tornadoes leave at least 6 dead, tens of thousands without power.#tornado #tnwx #hendersonville #NashvilleTornado2023 pic.twitter.com/LFjSdA0KJJ

— BladudX (@BladudX) December 10, 2023