Un destructivo tornado arrasa con la ciudad de Suqian en China

Un tornado arrasó la ciudad de Suqian, en la provincia de Jiangsu (China) arrojando todo tipo de objetos e incluso coches por los aires. El video que muestra el incidente se ha vuelto viral en redes sociales con más de 19 visualizaciones y cientos de reacciones por parte de los internautas que han comentado el desastre natural. «Esto pasa en mi casa, no se donde meterme…», ha escrito un usuario. «La guerra es climática», ha opinado otro.

Asimismo la capital del país asiático también sufrió el impacto de un tornado de dimensiones considerables que ocasionó varios destrozos según se puede observar en un video que circula por las redes.

In the aftermath of a tornado that swept through Beijing, China, several vehicles on a street were left heavily damaged. pic.twitter.com/ByAWv50qLR

— Insider Corner (@insidercnews) September 19, 2023